Lufthansa Group startet mit kostenfreiem Highspeed-Internet von Starlink

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Eine neue Ära beginnt: Nächste Woche hebt zum ersten Mal ein Flugzeug der Lufthansa Group mit der derzeit schnellsten verfügbaren Inflight-Internetverbindung für Flugpassagiere ab.

Den Anfang macht ein Airbus A320neo von Lufthansa. Gäste erleben eine Online-Bandbreite über den Wolken, die in vielen Fällen schneller ist als die Internetverbindung zu Hause oder im Büro.

Der führende Anbieter Starlink kooperiert mit der Lufthansa Group, um die insgesamt 850 Flugzeuge aller Gruppenairlines auszustatten. Das System basiert auf Low-Earth-Orbit-Satellitentechnologie und ermöglicht das Abspielen von Video-Inhalten, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges. Die Lufthansa Group wird damit zur größten Airline-Gruppe in Europa, die ihre Flotte mit dem modernen Highspeed-Internet ausstattet. Mit ihrem ambitionierten Projektzeitplan treibt die Lufthansa Group die Einführung der neuen Technologie mit besonders hoher Geschwindigkeit voran.

Das Projekt ist Bestandteil der umfangreichen Investitionen der Lufthansa Group in neue Flugzeuge sowie Produkt- und Serviceinnovationen entlang der gesamten Reisekette. Der gruppenweite Rollout des neuen Highspeed-Internets soll allen Fluggästen ein gleichbleibend hochwertiges Online-Erlebnis an Bord ermöglichen.

„Ich freue mich, den Start des neuen Lufthansa Group Wi-Fi an Bord unserer Group-Flugzeuge bekanntgeben zu können. Damit machen wir Hochgeschwindigkeits-Internet zu einem festen Bestandteil des Reiseerlebnisses – über alle Klassen hinweg und bei allen Lufthansa Group Airlines: Das ist Premium, wie wir es verstehen. Bis 2029 werden alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe mit dieser Technologie ausgestattet sein. Unser Produktversprechen endet nicht beim Sitz oder dem Menü – heute gehört auch Konnektivität zu einem erstklassigen Angebot an Bord", so Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group.

Neben Lufthansa bereiten auch die anderen Group-Airlines SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss, Discover Airlines, Air Dolomiti, Lufthansa City Airlines und Eurowings aktuell den Rollout der neuen Technologie vor.

Das neue Portal „Lufthansa Group WiFi" ermöglicht es Gästen, im Internet zu surfen und enthält zudem Benutzerregeln, denen alle Gäste zustimmen müssen. Diese wurden basierend auf Gästebefragungen erstellt und spiegeln so die Wünsche der Mehrheit aller Kundinnen und Kunden der Lufthansa Group wider. Unter anderem sind Fluggäste angehalten, beim Abspielen von Audio- und Videoinhalten immer Kopfhörer zu tragen, auf Sprach- und Videoanrufe zu verzichten und keine Live-Streams von Bord zu senden. Sponsor des Lufthansa Group Wi-Fi ist Mastercard, die bereits das bisherige FlyNet-Portal als Partner begleiten.

Das neue Internetangebot wird für alle Statuskunden und Travel ID Nutzer kostenfrei sein – und das über alle Reiseklassen hinweg.

Der Lufthansa-Erstflug mit dem neuen Lufthansa Group Wi-Fi von Starlink findet am 19. August statt.