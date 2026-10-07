Lufthansa Group startet gruppenweite Airline Media Plattform

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Group lanciert die neue gruppenweite Airline Media-Plattform unter dem neuen Markennamen Lufthansa Group Media.

Sie verbindet Marken mit mehr als 130 Millionen Reisenden und erreicht diese über mehr als 72 Touchpoints. Diese Kontaktpunkte umspannen die gesamte Reisekette – von Inspiration und Buchung über den Flughafen, die Lounge und das Flugerlebnis bis hin zur Interaktion nach der Reise. Die Lufthansa Group Airlines Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines sind Teil des Launches. Weitere Gruppenairlines werden folgen.

Reisen schafft Momente erhöhter Aufmerksamkeit. Reisende sind weniger abgelenkt und empfänglicher als im Alltag. Lufthansa Group Media verschafft Marken Zugang zu genau diesen Momenten.

Marcus Frank, Head of Loyalty der Lufthansa Group, sagt: „Reisen verändert die Regeln der Aufmerksamkeit. Mit Lufthansa Group Media bündeln wir die verschiedenen Momente einer Reise in einem vernetzten Media-Ökosystem. So können Marken Premium-Zielgruppen in Momenten höherer Präsenz und Empfänglichkeit erreichen – und unseren Kunden gleichzeitig ein relevanteres und personalisierteres Content-Erlebnis entlang ihrer gesamten Reise bieten."

Das Media-Portfolio für 2027 umfasst neue Premium-Lounge-Platzierungen. Am New Yorker Flughafen JFK werden bis zu zehn Screens verfügbar sein, am Flughafen Washington Dulles bis zu sieben. Das neue Lufthansa Group Wi-Fi eröffnet zudem digitale Media-Möglichkeiten an Bord. Mit Data Activation können Marken Interessen und Suchverhalten nutzen, um relevante Zielgruppen präzise mit der richtigen Botschaft auf digitalen Plattformen anzusprechen. Die Media Guides 2027 sind verfügbar unter: Lufthansa Group Media - eine neue Dimension der Werbung

Lufthansa Group Media wird die Verknüpfung von Media-Touchpoints über verschiedene Airlines hinweg und entlang der gesamten Reisekette weiter ausbauen. Künftig soll das Portfolio um weitere Gruppenairlines und Media-Möglichkeiten erweitert werden. Das langfristige Ziel besteht darin, Lufthansa Group Media als gruppenweite Premium Airline Media Plattform zu etablieren. Das Angebot wird sich von einzelnen Mediainventaren hin zu einem vernetzten Zugang zu Zielgruppen weiterentwickeln.

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