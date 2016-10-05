Lufthansa Group mit neuen Urlaubszielen im Winter

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Airport Authority Orlando)

Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group bieten im Winter 255 Ziele in 101 Ländern an.

Die Fluggesellschaften im Lufthansa-Verbund – Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa und Swiss International Air Lines – werden im kommenden Winter für Winterurlauber und Geschäftsreisende noch attraktiver. Fluggäste können dabei auf den hochwertigen Service, die Qualität und die Zuverlässigkeit der Lufthansa Group vertrauen.

Die Airlines der Lufthansa Group bieten ihren Kunden im bevorstehenden Winterflugplan 2016/17 genau 19.838 wöchentliche Flüge weltweit an. Über ihre Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel, aber auch auf vielen Punkt-zu-Punkt-Strecken, verbinden die Lufthansa-Group-Airlines über den Winter 255 Ziele in 101 Ländern. Darüber hinaus ergänzen über 18.000 Codeshare-Flüge mit rund 30 Partnerairlines das jeweilige Flugangebot und bieten Flugreisenden dadurch ein nahezu weltweites Netz. Die Winterflugpläne der einzelnen Group-Airlines gelten vom Sonntag, 30. Oktober 2016 bis zum Samstag, 25. März 2017.

Die wichtigsten Neuheiten der Lufthansa-Verbund-Airlines

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa

Lufthansa listet in ihrem Winterflugplan insgesamt 194 Ziele auf und bietet insgesamt rund 9.668 Flüge pro Woche an. Gute Nachricht für alle Südafrika-Fans: Lufthansa nimmt im kommenden Winter die Verbindung von Frankfurt nach Kapstadt (Südafrika) wieder in den Flugplan auf. Ab dem 2. Dezember 2016 fliegt Lufthansa von Frankfurt nonstop jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag in die Hafenstadt am Tafelberg. Die ganzjährige Verbindung erweitert das hubübergreifende Portfolio der Lufthansa Group und ergänzt das bislang saisonale Angebot aus München und Zürich mit Edelweiss optimal.

San Jose (USA) im Silicon Valley wird auch im Winter angeboten sowie die attraktiven Traumziele Mauritius, Male (Malediven) und Cancun (Mexiko). Deutlich erhöht hat Lufthansa die Anzahl der Verbindungen nach Nairobi (Kenia), Dallas (USA) und Pune (Indien).

Neu im Europaprogramm ist Funchal (Madeira), das bereits ab dem 29. Oktober 2016 einmal wöchentlich angeflogen wird. Durch ihr ganzjährig mildes Klima lädt die zu Portugal gehörende Insel in der Wintersaison vor allem zum Wandern ein.

Weitere neue Europaziele ab Frankfurt sind Tromsø (Norwegen) und Ivalo (Finnland), die jeweils einmal wöchentlich angeflogen werden. Mit diesen beiden neuen Zielen und dem bestehenden Ziel Kittilä (Finnland), das aus München zweimal wöchentlich angeboten wird, fliegt Lufthansa im Winter nun zu drei attraktiven, touristischen Zielen im hohen Norden Europas, denn diese Region wird bei Wintersportlern und Polarlichtguckern immer beliebter. Das Sommerziel Tirana (Albanien) wird nun täglich aus Frankfurt heraus im Winter fortgeführt. Häufiger angeboten werden im Winter Verbindungen von Frankfurt nach Friedrichshafen und Breslau.

Neue Verbindung ab München ist Marrakesch (Marokko). Das Ganzjahresziel bietet Lufthansa ab dem 30. Oktober an, Fluggäste aus der bayerischen Hauptstadt erreichen die marokkanische Stadt dann zweimal in der Woche. Die neuen Destinationen Denver (USA) und Teheran (Iran) stehen auch im Winter im Flugplan, Los Angeles, Miami (beide USA) und Tel Aviv (Israel) werden zudem häufiger angeboten.

Weiterhin angeflogen werden Debrecen (Ungarn), Odessa (Ukraine) und Porto (Portugal). Flüge in die polnische Stadt Rzeszów starten im Winter erstmals von München. Mehr wöchentliche Verbindungen gibt es zudem nach Ancona (Italien) und Graz (Österreich). Das Flugangebot nach Malta wird sogar verdoppelt.

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Austrian Airlines

Austrian Airlines bietet ihren Passagieren im Winter 2016/17 ein umfangreiches Angebot von bis zu 130 Destinationen in 56 Ländern an. Der österreichische Flagcarrier konzentriert sich im Winter vermehrt auf touristische Ziele: So geht es ab 25. Oktober ein Mal pro Woche mit einer Boeing 767 nach Havanna auf Kuba. Zusätzlich werden die Malediven und Mauritius bis zu zwei Mal pro Woche direkt aus Wien angesteuert. Nach Marrakesch bietet die Airline bis zu zwei wöchentliche Verbindungen und Colombo in Sri Lanka wird im Winterflugplan einmal pro Woche angeflogen. Damit gleicht Austrian die starke Saisonalität aus und fliegt sowohl im Winter wie auch im Sommer eine interessante Auswahl an sonnigen Destinationen an.

Brussels Airlines A319 (Foto: Brussels Airlines)

Brussels Airlines

Brussels Airlines bietet diesen Winter zahlreiche neue Destinationen an. Ab dem 6. März 2017 wird die belgische Airline fünfmal wöchentlich von Brüssel in die indische Metropole Mumbai fliegen. Die neue Verbindung nach Toronto (Kanada), die bereits in der letzten Flugplanperiode eingeführt wurde, wird auch im Winter fortgesetzt.

Gute Nachrichten für alle Reisenden, die nach Afrika wollen. Das Sitzplatzangebot zu den beliebten Winterdestinationen Banjul (Gambia) und Dakar (Senegal) wird erweitert und Ost-Afrika wird durch die zusätzlichen Frequenzen nach Entebbe (Uganda) und Kigali (Ruanda) besser erreichbar sein.

Im Vergleich zum Vorwinter hat Brussels Airlines ihren Flugplan durch die Aufnahme der Flüge aus Brüssel nach Porto (Portugal), Neapel (Italien), Belfast (Irland), Nürnberg (Deutschland) und Nantes (Frankreich) deutlich erweitert. Darüber hinaus erweitert die Airline ihr wöchentliches Flugangebot nach Lissabon (Portugal), Malaga, Teneriffa (beide Spanien), Edinburgh (Großbritannien) und Billund (Dänemark).

Eurowings Airbus (Foto: Eurowings)

Eurowings

Eurowings baut im kommenden Winterflugplan ihr wachsendes Flugangebot ab Österreich weiter aus. Erstmals fliegen die Maschinen der Eurowings Europe von der neuen Station in Salzburg sechsmal pro Woche nach Zürich (Schweiz), dreimal pro Woche nach Genf (Schweiz), viermal nach Brüssel (Belgien), fünfmal nach Paris (Frankreich) und dreimal in der Woche nach Hamburg (Deutschland). Köln/Bonn (Deutschland) wird siebenmal pro Woche angeflogen.

Zu den neuen Flugzielen ab Wien gehören im Winter viele attraktive Destinationen. So können Eurowings Fluggäste jeweils zweimal pro Woche nach Malaga, Fuerteventura, Las Palmas oder einmal wöchentlich in das andalusische Jerez de la Frontera (alle Spanien) fliegen. Die Ziele Rom und Pisa ergänzen das Flugangebot nach Italien. Passagiere, die im Winter die ägyptische Sonne genießen möchten, können ab sofort einmal pro Woche von Wien aus nach Marsa Alam (Ägypten) fliegen. Des Weiteren wird die Verbindung nach Faro (Portugal) mit einem Flug pro Woche neu aufgenommen. Außerdem können Fluggäste im Winter elfmal pro Woche nach Nürnberg (Deutschland) fliegen. Mit der Erweiterung des Flugplans an der neuen Auslandsbasis in Wien können Fluggäste erstmals 18 Zielorte erreichen.

Die kubanische Hauptstadt Havanna erweitert in der Wintersaison das Interkontinentalprogramm mit einem Flug pro Woche ab Köln. Außerdem wird die Strecke von Köln Richtung Miami (USA) und zurück zum ersten Mal im Winter bedient. Die amerikanische Destination wurde im Sommer 2016 bereits neu aufgenommen. Die Langstreckenverbindungen nach Varadero (Kuba), Mauritius und Phuket (Thailand) werden ab Köln in ihrer Frequenz erhöht.

Zum Flugangebot ab Düsseldorf kommen die Destinationen Lanzarote, Fuerteventura (beide Spanien) und Lissabon (Portugal) hinzu. Ab Hamburg können Passagiere im Winter neu nach Teneriffa sowie Fuerteventura (beide Spanien) fliegen.

Im neuen Winterflugplan 2016/17 bedient Eurowings 91 Destinationen in 34 Ländern.

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

SWISS

Im kommenden Winterflugplan wird das neue Langstreckenflugzeug der SWISS, die Boeing 777-300ER, erstmals auf Flügen nach Miami und San Francisco eingesetzt. Die Verbindung nach Singapur, die aktuell dreimal wöchentlich mit einer Boeing 777-300ER bedient wird, wird ab dem 3. März 2017 zudem täglich vom neuen Flaggschiff angeflogen. Darüber hinaus erhöht SWISS im Winter ihre wöchentlichen Verbindungen nach Hamburg, Berlin (beide Deutschland), Krakau (Polen) und Belgrad (Serbien). Neu bietet SWISS zwischen dem 4. und dem 25. Februar 2017 einzelne Linienflüge zwischen Zürich, Sitten (Wallis) und London City (Großbritannien) an, um die Nachfrage nach attraktiven Verbindungen für den Wintertourismus zu bedienen. Auf Flügen nach Spanien (Barcelona, Madrid, Valencia), Portugal (Lissabon) und Italien (Rom, Florenz) wird SWISS im kommenden Winter größere Flugzeugtypen einsetzen.

Im neuen Winterflugplan 2016/17 bedient SWISS 100 Destinationen in 44 Ländern.

In Zusammenarbeit mit ihrer Partnerin Edelweiss bietet SWISS darüber hinaus in der Wintersaison 2016/17 Verbindungen zu Ferienzielen in der ganzen Welt an. Neu werden erhöhte Frequenzen auf die Kanarischen Inseln angeboten. Erstmals wird Teneriffa fünf Mal, Gran Canaria vier Mal und Fuerteventura sowie Lanzarote (alle Spanien) zwei Mal wöchentlich bedient. Zudem wird Sevilla (Spanien) erstmalig auch im Winter zwei Mal wöchentlich angeflogen.

Deutsche Lufthansa AG