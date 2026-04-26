Lufthansa Group erweitert Tarifportfolio

Lufthansa Airbus A320 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa Airlines führen einen neuen Economy Basic-Einstiegstarif ein und der Light-Tarif wird mit Umbuchungsoption erweitert.

Die Lufthansa Group erweitert ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai ihr Tarifportfolio auf der Kurz- und Mittelstrecke um einen neuen Einstiegstarif: Der Economy Basic-Tarif wird schrittweise auf ausgewählten Strecken eingeführt. Er ergänzt das bestehende Angebot und ist bei den Airlines der Lufthansa Group – Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti – über digitale Vertriebskanäle wie die Airline-Webseiten und NDC-Kanäle buchbar.

Der neue Basic-Tarif bietet beispielweise Tagesreisenden eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zu einem attraktiven Einstiegspreis. Enthalten ist ein persönlicher Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder ein kleiner Rucksack. Wer mehr Gepäck mitnehmen möchte, kann in diesem besonders günstigen Tarif Hand- oder Aufgabegepäck als Zusatzleistung flexibel hinzubuchen oder ein Tarifangebot mit erweiterten Gepäckleistungen wählen. Damit ermöglicht die weiterentwickelte Tarifstruktur eine klare, nachvollziehbare Auswahl passend zu individuellen Bedürfnissen. Auch der bestehende Light-Tarif wird weiterentwickelt: Künftig profitieren Reisende von der Möglichkeit, ihre Buchung gegen eine Gebühr umzubuchen – ein Plus an Flexibilität für mehr Planungssicherheit.

Insgesamt stehen Reisenden künftig vier klar differenzierte Tarifoptionen in der Economy Class sowie drei in der Business Class zur Verfügung.