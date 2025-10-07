Lufthansa Group bieten günstige Flüge für Studierende

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Lufthansa)

Ab sofort können Studierende weltweit noch günstiger mit den Lufthansa Group Airlines Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS und Brussels Airlines fliegen.

Der vorteilhafte Studierenden-Tarif ist jetzt auch für Reisen ab Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz und allen weiteren Ländern buchbar, in denen dies bislang nicht möglich war. Mit diesem Angebot kommen Studentinnen und Studenten in den Genuss spezieller Vorteile und attraktiver Flugkonditionen für Auslandssemester und Pendelreisen zwischen Heimat- und Gastland. Hierbei sind bis zu zwei kostenlose Gepäckstücke à 23 Kilogramm inklusive. Weitere Vorteile sind ein reduzierter Flugpreis, eine kostenfreie Umbuchung und die Möglichkeit der Rückerstattung.

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Das Angebot gilt für interkontinentale One-Way- und Round-Trip-Tickets, mit Ausnahme von Reisen von und nach Japan, Kanada sowie in die USA, und ist über die Airline-Webseiten buchbar. Voraussetzung für die Nutzung ist die Verifizierung der Travel-ID über Sheer-ID mit einem Hochschulnachweis. Mit dem Studierendentarif setzt die Lufthansa Group ein Zeichen für die Unterstützung der akademischen Mobilität und des internationalen Austausches.

Swiss Boeing 777-300ER (Foto: Swiss International Air Lines)

Grundsätzlich empfehlen die Lufthansa Group Airlines in diesem Zusammenhang, die App der Fluggesellschaften zu installieren und ein sogenanntes Travel-ID Profil anzulegen. Die Travel-ID hilft, die Reise zu erleichtern: Unter anderem ist die Einbindung von Reisedokumenten und die Speicherung von persönlichen Daten für künftige und vergangene Buchungen möglich. Weitere Services werden nach und nach folgen. Zusätzlich erhalten Reisende mit der Travel-ID personalisierte Informationen und Lösungsvorschläge. Bereits mehr als 15 Millionen Kundinnen und Kunden innerhalb der Lufthansa Group haben ein digitales Profil erstellt.

Lufthansa Group