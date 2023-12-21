Lufthansa Group bestellt 40 Airbus A220

CSeries Airbus A220-300 (Foto: Airbus)

Der Aufsichtsrat der Lufthansa Group hat beschlossen, eine Festbestellung für weitere vierzig Airbus A220-300 für seine Kurz- und Mittelstreckenflotte zu platzieren.

Der Airbus A220 ist seit 2016 bei der Gruppe im Einsatz, als SWISS das erste Flugzeug in den Liniendienst stellte. Mit dem jüngsten Auftrag festigt Lufthansa ihre langjährige Beziehung zu Airbus. Seit der A300 in den 1970er Jahren betreibt die Lufthansa Group alle Mitglieder der Airbus-Produktfamilie, von dem Airbus A220-, A320-Familie, A330/A340, A350 bis hin zu dem Airbus A380.

Der neueste hochmoderne A220-300 ist der größere Bruder der erfolgreichen A220-Familie und kann zwischen 120 und 150 Passagiere befördern, dabei kann er eine maximale Reichweite von 3.400 Seemeilen (6.300 km) überwinden. Das Flugzeug bietet im Vergleich zu Flugzeugen der Vorgängergeneration einen um 25 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß pro Sitzplatz. Außerdem verfügt er über die größte Kabine, die größten Sitze und Fenster seiner Klasse und sorgt somit für höchsten Passagierkomfort.

Wie alle Airbus-Flugzeuge kann auch die A220 bereits mit bis zu 50 Prozent nachhaltigem Flugtreibstoff (SAF) betrieben werden. Alle kommerziellen und militärischen Flugzeuge und Hubschrauber von Airbus werden bis 2030 mit bis zu 100 Prozent SAF betrieben werden können.

Bis Ende November erhielt Airbus 849 Bestellungen von 31 Kunden für den A220, von denen 303 ausgeliefert wurden. Die A220 ist bereits bei 18 Fluggesellschaften weltweit auf über 1.350 Strecken erfolgreich im Einsatz.