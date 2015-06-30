Lufthansa Flugbegleiter sagen Streik ab

Boeing 747-8I Lufthansa (Foto: Boeing)

Die Flugbegleiter von Lufthansa haben ihren geplanten Streik für den Mittwoch, den 1.7.2015, in letzter Minute abgesagt. Urlauber können vorerst aufatmen.

Die Kabinengewerkschaft Ufo verzichtete auf einen Ausstand, nachdem ihnen die Lufthansa in den wichtigsten Punkten entgegengekommen ist. Nun können Tarifverhandlungen wieder aufgenommen werden. Ufo-Chef Nicoley Baublies berichtete, dass bis Mitte Juli keine Ausstände geplant seien. Wenn die zukünftigen Gespräche zwischen der Ufo und dem Management wie auch mit dem Konzernvorstand bis Mitte Juli nicht erfolgreich verlaufen, kann es danach wieder zu Arbeitskämpfen kommen.

Im Sommer 2012 hat die Gewerkschaft zum ersten Mal in der Geschichte Lufthansas einen Flugbegleiter-Streik organisiert. In Folge dessen vielen an drei Tagen rund 1.500 Flüge aus.