Lufthansa First Class Lounge in München wieder geöffnet

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa First Class Lounge im Terminal 2 am Flughafen München ist ab sofort wieder geöffnet.

First Class Reisende können auf rund tausend Quadratmetern die stilvolle Lounge mit ihrem modernen Design und komfortablem Ambiente genießen. Ein neu gestalteter gastronomischer Bereich mit „à la Carte“ Restaurant, einem Front Cooking-Buffet sowie einer neu designten Bar, bieten ein Höchstmaß an Exklusivität.

Lufthansa First Class Lounge in München wieder geöffnet (Foto: Lufthansa)

Die Lounge bietet außerdem eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie ruhige Rückzugsflächen, elegante Waschräume, gut ausgestattete Arbeitsbereiche mit Druckern und Kopierern sowie umfangreiche Unterhaltungsangebote mit TV-Flächen und einer großen Auswahl an Zeitungen und Magazinen. Ab sofort wird die Lounge täglich von 05:00 bis 22:00 Uhr geöffnet sein.

Die wiedereröffnete Lounge rundet das Lufthansa First Class Erlebnis am Flughafen München ab und ist Teil einer großen Premium-Offensive. Unter anderem dürfen sich First Class Gäste auch über einen renovierten First Class Check-in Bereich in München freuen. In diesem Sommerflugplan fliegt die neue Lufthansa Allegris First Class im A350-900 ab München zu den Zielen Chicago, San Francisco, San Diego, Shanghai und Bengaluru. Sie setzt mit zwei Einzelsuiten und der außergewöhnlichen Suite Plus neue Maßstäbe.

