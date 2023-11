Lufthansa City Airlines sucht Personal

Lufthansa City Airlines Airbus A319-100 (Foto: Lufthansa Group)

Die jüngste Airline der Lufthansa Group, City Airlines, bereitet ihren operativen Start für den Sommer 2024 vor und sucht Personal.

Die neue Airline macht ihren Flugbetrieb startklar und beginnt ab sofort mit den Ausschreibungen für Cockpit- und Kabinenpersonal. Dazu sucht City Airlines insbesondere erfahrene Kolleg:innen für Cockpit und Kabine. Auch interessierte Neueinsteiger:innen sind bei City Airlines herzlich willkommen. Entsprechende Ausbildungskurse starten im nächsten Jahr.

Die Angebote für Neueinstellungen bei City Airlines enthalten attraktive Einsatz- und Vergütungskonditionen. Um City Airlines langfristig mit Personal ausstatten zu können, sind auch rein englischsprachige Pilot:innen willkommen, sich für Cockpit-Stellen zu bewerben.

Für interessierte Wechsler innerhalb des Lufthansa Konzerns können Angebote zu freiwilligen Wechselkonditionen verhandelt werden, insbesondere für Mitarbeitende von Lufthansa CityLine. Gespräche mit den Sozialpartnern, um Bedingungen für wettbewerbsfähige und sichere Arbeitsplätze zu vereinbaren, haben bereits begonnen.

„Wir legen los und schaffen damit Perspektiven für neue und erfahrene Kolleg:innen zu attraktiven Arbeitsbedingungen in Deutschland,“ sagt Jens Fehlinger, operativer Geschäftsführer von City Airlines. „Unsere Gäste an Bord können sich auf ihren Flügen mit City Airlines auf ein engagiertes Team und ein Flugerlebnis in bewährter Lufthansa-Qualität freuen.“

City Airlines wurde vergangenes Jahr gegründet und erhielt im Juni 2023 ihr Betreiberzertifikat (AOC) vom Luftfahrt-Bundesamt. Als Anbieter für Kurz- und Mittelstrecken aus den Drehkreuzen München und Frankfurt wird City Airlines auch Zu- und Abbringerdienste für Lufthansa fliegen.

Für die Marktposition der Lufthansa Group und das geplante Wachstum der Langstrecke im deutschen Markt ist diese Ergänzung essenziell.

City Airlines startet ihren Flugbetrieb im Sommer 2024 mit Airbus A319. Darüber hinaus prüft die Lufthansa Group Einsatzmöglichkeiten von Flugzeugen in vergleichbarer Größe, zum Beispiel des Typs Airbus A220 oder Embraer bei City Airlines.

