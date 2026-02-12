Lufthansa City Airlines eröffnet neue Basis in Frankfurt

Erster Airbus A320neo Lufthansa City Airlines (Foto: Lufthansa)

Lufthansa City Airlines hat am 9. Februar 2026 offiziell den Flugbetrieb ab dem Flughafen Frankfurt, dem größten Drehkreuz der Lufthansa Group, aufgenommen.

Nach dem erfolgreichen Start in München im Sommer 2024 markiert die Eröffnung der neuen Basis in Frankfurt einen weiteren Meilenstein in der Expansion der jüngsten Airline des Konzerns. „Mit unserer neuen Basis und dem gezielten Ausbau des Kurzstreckennetzes stärken wir zugleich die Marktposition und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum innerhalb des Konzerns“, betont Peter Albers, operativer Geschäftsführer von Lufthansa City Airlines.

Der erste Flug VL946 startete am späten Nachmittag von Frankfurt nach Manchester und wurde mit einem modernen Airbus A320neo mit der Registrierung D-AIJN durchgeführt. Bereits im Februar werden Berlin und Valencia das Streckennetz ergänzen, gefolgt von Düsseldorf und Málaga ab März mit einem zweiten Flugzeug. Ab Sommer 2026 wird das Netzwerk ab Frankfurt schrittweise um weitere Destinationen erweitert, darunter voraussichtlich London Heathrow, Stockholm, Bilbao, Hamburg, Helsinki, Ibiza, Marseille und Bukarest.

Wachstum der Flotte und Personalaufbau

Bis Herbst wird die lokale Frankfurter Flotte von Lufthansa City Airlines auf sieben Airbus A320neo anwachsen. Die Airline betreibt zudem bereits 13 Flugzeuge an ihrem Heimatdrehkreuz in München. Im Gesamtjahr 2025 wurden knapp 16.000 Flüge mit rund 2 Millionen Passagiere zu 27 Destinationen durchgeführt.

Lufthansa City Airlines setzt weiterhin auf Wachstum und rekrutiert aktiv Personal. In Frankfurt wurden bereits rund 60 Mitarbeitende eingestellt, und in den kommenden Monaten erwartet Lufthansa City Airlines die Einstellung von weiteren 80 Cockpit- und 200 Kabinenmitarbeitenden. Aktuell beschäftigt die Airline etwa 450 Mitarbeitende.

Seit September 2025 ist Lufthansa City Airlines ein festes Mitglied der Star Alliance, was den Zugang zu einem globalen Netzwerk und zusätzlichen Vorteilen für Passagiere ermöglicht.

Mit der Eröffnung der neuen Basis in Frankfurt und der kontinuierlichen Erweiterung des Streckennetzes unterstreicht Lufthansa City Airlines ihre Rolle als wichtiger Bestandteil der Lufthansa Group und treibt die Entwicklung des europäischen Kurzstreckenverkehrs weiter voran.