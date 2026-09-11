Lufthansa Cargo zeichnet DSV aus

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Im Rahmen der Global Leadership Conference von Lufthansa Cargo wurde das Logistik- und Transportunternehmen DSV mit dem „Award of Excellence“ für das Jahr 2025 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wurde von Lufthansa Cargo vergeben, um die hervorragende Zusammenarbeit mit DSV zu würdigen. Für DSV ist es bereits das zweite Mal, dass sie sich über die Auszeichnung als „Global Partner of Excellence“ freuen dürfen.

Wir verbinden eine vertrauensvolle und kollaborative Partnerschaft mit DSV und freuen uns, diese mit unserem ‚Award of Excellence‘ zu würdigen. Damit bedanken wir uns für die positive Entwicklung zwischen unseren Unternehmen und die offenen und konstruktiven Gespräche, während wir uns gemeinsam im dynamischen Umfeld der Luftfrachtbranche bewegt haben. Wir freuen uns, diese Partnerschaft auch in Zukunft fortzuführen,

erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo, die Auswahl.

Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die hervorragende Partnerschaft, die wir im Laufe der Jahre mit Lufthansa Cargo aufgebaut haben. Durch enge Zusammenarbeit, gegenseitiges Vertrauen und unser gemeinsames Engagement, unseren Kunden in einem volatilen Markt einen Mehrwert zu bieten, haben wir gemeinsam großartige Ergebnisse erzielt. Wir sind dankbar für diese Anerkennung und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter zu vertiefen,

sagt Stefan Krikken, Head of Air Product bei DSV.

Lufthansa Cargo ehrt mit der jährlichen Auszeichnung ihre globalen Partner auf der Grundlage einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Kriterien unter Einbeziehung des weltweiten Vertriebsteams. Der Award wird seit 2002 an Teilnehmer des Global Partnership Program von Lufthansa Cargo vergeben.

LH Cargo