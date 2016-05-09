Lufthansa Cargo zeichnet DACHSER aus

Boeing 777F Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Der Logistikkonzern DACSER erhält von Lufthansa Cargo erstmals den begehrten „Planet Award of Excellence”.

Erfolg für DACHSER beim Global Partner Council, dem jährlichen Spitzentreffen der größten Kunden von Lufthansa Cargo und dem Top Management von Europas führender Frachtairline. Zum ersten Mal gewann der Logistikprofi mit Sitz in Kempten die Auszeichnung „Planet Award of Excellence“. Lufthansa Cargo würdigte damit die herausragenden Leistungen von DACHSER in der weltweiten Zusammenarbeit.

Im vergangenen Jahr flog DACHSER unter allen Global Partnern den höchsten Marktanteil mit Lufthansa Cargo. Gelobt wurde auch die Stabilität und Nachhaltigkeit der engenGeschäftsbeziehung über die vergangenen Jahre. Dabei überzeugte DACHSER im vergangenen Jahr mit Wachstum in allen Spezialprodukten der Lufthansa Cargo, also temperatursensible Fracht und Frischwaren, lebende Tiere, Expressendungen, Gefahrgut und Wertfracht.

Dr. Alexis von Hoensbroech, Vorstand Produkt & Vertrieb von Lufthansa Cargo würdigte auch die hohe Innovationskraft von DACHSER: „Gemeinsam haben wir sehr erfolgreich unsere Schnittstellen und Prozesse optimiert und wir freuen uns, dass DACHSER zu den aktivsten eChannel-Nutzern gehört. Zudem ist DACHSER als einer der ersten Global Partner der Air Cargo Community Frankfurt beigetreten und stärkt damit den Luftfrachtstandort Frankfurt. All das führt zu höchster Qualität für unsere gemeinsamen Kunden und verdient damit den Planet Award of Excellence.“

In Hamburg nahmen für DACHSER Thomas Reuter, Chief Operations Officer Air & Sea Logistics, und Timo Stroh, Head of Global Air Freight, den Award entgegen. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass die hervorragende Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo nun zu dieser Auszeichnung führt. Über diese Anerkennung einer der weltweit führenden Frachtairlines freuen wir uns sehr. Unsere Kunden spüren die außerordentlich hohe Qualität, die wir gemeinsam erzielen, jeden Tag. So ist uns der Planet Award of Excellence auch Antrieb, unsere erfolgreiche blau-gelbe Kooperation fortzusetzen und weiter zu perfektionieren“, so Reuter. Das Lufthansa Cargo Global Partnership Programm ist eine wichtige Plattform für nachhaltiges Wachstum von Lufthansa Cargo und ihren größten Kunden. Die zwölf Global Partner, zu denen neben DACHSER auch die Firmen Agility, CEVA, DB Schenker, DHL Express, DHL Global Forwarding, DSV/UTi, Expeditors, Hellmann, Kühne+Nagel, Panalpina, und UPS gehören, stehen für rund die Hälfte des Umsatzes von Lufthansa Cargo.

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