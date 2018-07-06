Lufthansa Cargo wird ausgezeichnet

Boeing 777F Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo wurden von DHL für die Qualität, Kompetenz und Innovation bei der Beförderung von temperaturempfindlichen Gütern gewürdigt.

Lufthansa Cargo und Swiss WorldCargo wurden mit dem DHL Care Award ausgezeichnet, der beide Luftfrachtanbieter für ihre herausragenden Leistungen bei der Handhabung und dem sicheren Transport von temperaturempfindlichen Life-Science-Produkten würdigt.

Die Preisverleihung fand am 28. Juni am Lago Maggiore, Italien, statt. Die DHL Care Awards wurden 2016 ins Leben gerufen. Die Preisträger werden von DHL aufgrund ihrer Erfahrung in Bezug auf Versandqualität, Bodenabfertigung und Innovation beim Transport von temperaturempfindlichen Gütern ausgewählt. Swiss WorldCargo erhielt diese Auszeichnung bereits 2016 und 2017, Lufthansa Cargo 2017.

„Wir fühlen uns geehrt, 2018 zum dritten Mal in Folge den DHL Care Award zu erhalten“, sagte Ashwin Bhat, Head of Cargo bei SWISS International Air Lines. „Wir sind stolz auf diese Anerkennung und betrachten sie als Bestätigung für das anhaltende Engagement unseres Unternehmens im Bereich des sicheren Transports von pharmazeutischen Produkten in der ganzen Welt.“

„Wir freuen uns sehr, dass die Lufthansa Group wiederholt diese wichtige Kundenauszeichnung für die Leistungen im Bereich temperatursensibler Fracht erhält. Wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, unseren Kunden die zuverlässigsten und zugleich innovativsten Lösungen anzubieten und neue Standards in der Branche zu setzen“, sagte Peter Gerber, CEO von Lufthansa Cargo.

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