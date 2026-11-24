Lufthansa Cargo will Fiege Air Cargo Logistics Frankfurt übernehmen

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo setzt ihre Wachstumsstrategie konsequent fort und investiert gezielt in Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Dazu hat Lufthansa Cargo am 20. November 2026 eine Einigung zur Übernahme der Frankfurter Fiege Air Cargo Logistics GmbH & Co. KG (FACL) mit dem derzeitigen Inhaber Fiege Logistik Stiftung & Co. KG unterzeichnet. Zukünftig soll die Frachtabfertigung im Frankfurter Lufthansa Cargo Center somit in Eigenverantwortung des Unternehmens stattfinden. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen.

Der Erwerb der FACL in Frankfurt zahlt auf eine Bündelung des operativen Geschäfts unter dem Dach von Lufthansa Cargo ein, um Kunden noch effizientere und zuverlässigere Transportoptionen zu bieten. Die langjährige Partnerschaft mit Fiege bleibt weiterhin bestehen. Der Logistikdienstleister aus dem westfälischen Greven übernimmt langfristig eine strategische Rolle im Recruiting sowie in der Ausbildung und Bereitstellung von Fachpersonal im Bereich der Frachtabfertigung.

„Wir bieten unseren Kunden hohe Qualität und zuverlässige Lösungen. Frankfurt ist in unserem Netzwerk das bedeutendste Drehkreuz. Neben signifikanten Investitionen in unsere neue Infrastruktur und Lagersysteme ist eine wesentliche Frage, wie wir diese Infrastruktur bestmöglich betreiben. Das Handling vollständig in eigener Verantwortung durchzuführen ist dabei ein logischer Schritt. So können wir neue Technologien und die Automatisierung unseres Warehouses dank schlankerer Strukturen schneller einführen und heben damit Qualität und Effizienz. Damit stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir die gute Zusammenarbeit mit Fiege auf einer neuen Basis langfristig fortführen werden", sagt Frank Bauer, Vorstand Operations von Lufthansa Cargo.

Stephan Wittenbrink, Chief Operating Officer der Fiege-Gruppe, erklärt: „Wir haben 2020 mit Fiege Air Cargo Logistics einen Teil der physischen Frachtabfertigung für die Lufthansa Cargo übernommen und das Geschäft in den vergangenen sechs Jahren erfolgreich auf- und ausgebaut. Nun gehen wir mit der Übergabe der FACL in Frankfurt den nächsten Schritt und erneuern unsere Partnerschaft mit der Lufthansa Cargo nachhaltig. Wir freuen uns darauf, die Lufthansa Cargo zukünftig und langfristig mit unserer Kompetenz in den Bereichen Recruiting und Ausbildung von Fachpersonal sowie mit der Bereitstellung von qualifizierten Mitarbeitenden zu unterstützen und unser Geschäftsfeld Aviation weiter auszubauen."

Fiege bietet im Bereich Air Cargo Logistics integrierte Groundhandling- und Logistiklösungen für die Luftfrachtabfertigung aus einer Hand. Mit einem umfassenden Leistungsportfolio entlang der gesamten Supply Chain sowie einem klaren Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung unterstützt das Unternehmen Kunden bei effizienteren und zukunftsfähigen Frachtprozessen.

2020 hatte Lufthansa Cargo das Handling am größten Frachtdrehkreuz des Unternehmens konsolidiert an Fiege Air Cargo Logistics vergeben. Im Rahmen eines immer dynamischeren Marktumfeldes reagiert das Unternehmen mit einer in-house Lösung, um auch in den kommenden Jahren robuste Lieferketten sicherstellen zu können. Die etablierte Zusammenarbeit mit Fiege wird dabei langfristig fortgeführt, um in Zeiten hoher Auslastung flexible Unterstützung bei der Abfertigung sowie die Verfügbarkeit von Fachkräften sicherzustellen. Im Zuge des Übergangs bleiben die Beschäftigungsbedingungen für die Mitarbeitenden unverändert. Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Eine Integration in die internen Prozesse wird nach behördlicher Zustimmung umgesetzt.

Der geplante Erwerb ist Teil des strategischen Wachstums von Lufthansa Cargo. Damit verfolgt das Unternehmen das Ziel, bis 2030 wieder zu den Top Drei der globalen Luftfrachtanbieter zu gehören. Neben der konsequenten Weiterentwicklung des Kerngeschäfts investiert Lufthansa Cargo gezielt in Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung, Effizienzsteigerung und Automatisierung, um resiliente Lieferketten im Heimatmarkt und weltweit sicherzustellen. Dazu gehören unter anderem die Modernisierung des Lufthansa Cargo Centers in Frankfurt mit einer Investitionssumme von 600 Mio. Euro sowie der kürzliche Erwerb der LUG aircargo handling GmbH inklusive der bestehenden Infrastruktur.