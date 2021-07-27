Lufthansa Cargo vermarktet Fracht bei Eurowings Discover

Eurowings Discover Airbus A330 (Foto: Eurowings Discover)

Lufthansa Cargo vermarktet Frachtkapazitäten der Eurowings Discover, ab sofort stehen den Kunden zusätzliche Beiladekapazitäten nach Afrika und in die Karibik zur Verfügung.

Lufthansa Cargo vermarktet ab sofort die Frachtkapazitäten der neuen Langstreckenflüge von Eurowings Discover. Damit ergänzt Europas führende Frachtairline das Angebot für ihre Kunden um weitere Frequenzen direkt ab Frankfurt (FRA). Vorerst erweitern Strecken in die Dominikanische Republik (Punta Cana / PUJ), nach Kenia (Mombasa / MBA), Namibia (Windhuk / WDH) und Tansania (Sansibar / ZNZ) das Angebot.

Bereits ab heute stehen Kunden durch die neuen Eurowings Discover Flüge je zwei zusätzliche Verbindungen pro Woche nach Mombasa (MBA) und Sansibar (ZNZ) zur Verfügung. Ab zweiten August folgen weitere Beilademöglichkeiten nach Punta Cana (PUJ) mit einer wöchentlichen Frequenz von drei Flügen sowie nach Windhuk (WDH) an fünf Tagen pro Woche.

„Mit der Integration der Frachtkapazitäten von Eurowings Discover wird das Angebot für unsere Kunden noch attraktiver“, betont Ashwin Bhat, Vorstand Produkt und Vertrieb von Lufthansa Cargo. „Die steigenden Frequenzen ergänzen unsere bisherigen Verbindungen ideal und helfen unseren Kunden in Zeiten noch immer knapper Kapazitäten. Außerdem freuen wir uns, mit der Vermarktung der neuen Eurowings Discover Kapazitäten einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der neuen Lufthansa Airline leisten zu können.“

Eurowings Discover ist die neue touristische Airline der Lufthansa Group und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG. Die erste bereits mit Fracht beladene Eurowings Discover Maschine startete am Samstag von ihrem Heimatflughafen Frankfurt am Main zu ihrem Erstflug nach Mombasa mit Weiterflug nach Sansibar. Ab Oktober plant Eurowings Discover weitere Flüge nach Las Vegas und Mauritius. Im Winterflugplan 2021 kommen mit je drei wöchentlichen Frequenzen Bridgetown, Montego Bay und Varadero hinzu. Außerdem wird das Flugprogramm ab November auf fünf wöchentliche Frequenzen nach Cancún sowie auf die Mittelstrecke mit den Zielgebieten Kanaren, Ägypten und Marokko ausgeweitet.

Lufthansa Cargo