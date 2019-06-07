Lufthansa Cargo vergibt Supplier Awards

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Zum zweiten Mal hat Lufthansa Cargo die Supplier Awards am vergangenen Mittwochabend, den 5. Juni 2019, in München verliehen.

In elf verschiedenen Kategorien waren Dienstleister aus der ganzen Welt nominiert, die sich in der Vergangenheit durch eine hervorragende Zusammenarbeit ausgezeichnet haben. Neben der Unterteilung in die Kategorien „Beste Kooperation“ und „Beste Performance“, wurde die jeweils beste Zusammenarbeit in den einzelnen Regionen der Geschäftsgebiete von Lufthansa Cargo Deutschland, Europa & Afrika, Amerika, Lateinamerika & Karibik und Asien sowie an den Drehkreuzen Wien und Frankfurt ausgezeichnet. Damit würdigt die Frachtairline die herausragende Zusammenarbeit und Qualität der weltweiten Dienstleistungspartner.

„Unsere Dienstleister sind mit ihrem Know-how, ihrer Infrastruktur, ihrer Motivation und ihrem Engagement vitaler Bestandteil unseres Leistungsversprechens und tragen dauerhaft zum Erfolg von Lufthansa Cargo bei“, so Thomas Sonntag, Lufthansa Cargo Vice President Procurement & Infrastructure, nach der Preisverleihung.

Alle Awards sind nachfolgend aufgelistet

Best Performance Northern Asia International Air Cargo Terminal Co., Ltd. in cooperation with All Nippon Airways Best Performance South & South East Asia WFS - PG Cargo Co., Ltd. Best Performance Eastern and Northern Europe WFS Denmark A/S Best Performance Middle East & Africa Cairo Airport Cargo Company Best Performance Western Europe Portway, Handling de Portugal, s.a. Best Performance Germany AirPart GmbH Best Performance USA & Canada Tri-Star Airport Handling Services Co. Best Performance Latin America & Caribbean Tri-Star Serviços Aeroportuários, Brasil Best Performance Hubs Zeitconsult Cargohandling GmbH Best Cooperation Hubs Flughafen Wien Aktiengesellschaft Best Cooperation Global Worldwide Flight Services



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