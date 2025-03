Lufthansa Cargo verbessert Geschäftsergebnis

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo kann für das Geschäftsjahr 2024 ein solides Resultat vorweisen, der Gewinn stieg um fünfzehn Prozent auf 251 Millionen Euro.

Lufthansa Cargo konnte ihre Geschäftsergebnisse 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern: Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,98 Milliarden Euro), das adjustierte EBIT stieg um 15 Prozent auf 251 Millionen Euro (Vorjahr: 219 Millionen Euro). Die adjustierte EBIT-Marge verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent (Vorjahr: 7,4 Prozent). Auch die verfügbare Frachtkapazität konnte im Jahr 2024 ausgebaut werden: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 13,7 Milliarden Frachttonnenkilometer (+9 Prozent) angeboten. Der Absatz konnte im Vergleich zum Vorjahr sogar um 14 Prozent auf 8,5 Milliarden Frachttonnenkilometer gesteigert werden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 61,9 Prozent (Vorjahr: 59,2 Prozent).

Betrachtet man den Gesamtjahresverlauf zeichnete sich bereits ab Mitte des Jahres eine positive Geschäftsentwicklung ab. Das vierte Quartal, auf das allein 199 Millionen Euro des adjustierten EBIT 2024 entfallen, markiert außerhalb der von der Corona-Pandemie geprägten Jahre 2020 bis 2022 das beste vierte Quartal der gesamten Unternehmensgeschichte.

Lufthansa Cargo punktet mit eCommerce-Angebot, flexibler Netzplanung und Kapazitätsausbau

Zum Unternehmenserfolg 2024 hat die neue Lufthansa Cargo Unternehmensstrategie „BOLD MOVES" beigetragen, die seit Anfang 2024 implementiert wird. Mit einem Drei-Jahres-Horizont zielt sie darauf ab, Lufthansa Cargo fest unter den Top-5 der weltweit führenden Cargo-Airlines zu verankern. Dabei konzentriert sich die Frachtairline auf drei Schwerpunkte: Steigerung von Qualität, Kundenzufriedenheit und Kosteneffizienz, darauf basierend profitables und nachhaltiges Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur.

So hat Lufthansa Cargo 2024 im Rahmen von BOLD MOVES besonders schnell und flexibel auf neue Marktentwicklungen reagiert, um Wachstumschancen zu nutzen: Das Unternehmen entwickelte innerhalb von weniger als zwölf Monaten in Zusammenarbeit mit ihren Tochtergesellschaften heyworld, CB Customs Broker und den lokalen Zollbehörden eine umfassende eCommerce-Lösung, um Kunden einen reibungslosen und regelkonformen Import von eCommerce-Sendungen nach Deutschland zu ermöglichen.

Darüber hinaus bot Lufthansa Cargo für die Hochsaison im vierten Quartal rund 29 Prozent mehr Frachterkapazität nach Asien (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) an, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die Stationen Shenzhen (SZX) und Zhengzhou (ZGO) wurden zudem neu in das Frachternetzwerk aufgenommen, um die wichtigen eCommerce-Lieferketten von China nach Deutschland zu unterstützen.

Zusätzlich konnten Kunden 2024 vom Ausbau des Kapazitätsangebots und des Netzwerks profitieren. Möglich wurde dies unter anderem durch den Ausbau des A321F-Flottennetzwerks mit dem Hub München und der Indienststellung der 18. Boeing 777F. So steuerte Lufthansa Cargo erstmalig Monterrey (MTY) in Mexiko und Brüssel (BRU) in Belgien mit einem B777-Frachter sowie München (MUC) mit einem A321-Frachter an. Ebenfalls ein Novum: Lufthansa Cargo bediente die Interkontinentalroute von Frankfurt (FRA) über Ho Chi Minh City (SGN) nach Los Angeles (LAX) über den Pazifik und zurück nach Frankfurt über den Atlantik. Aber auch der Umsatz via Belly-Fracht entwickelte sich im vergangenen Jahr aufgrund des gestiegenen Passagierverkehrs und dem deutlich gesteigerten Ladefaktor bei den Passagierflugzeugen sehr positiv. Lufthansa Cargo bietet im aktuellen Winterflugplan wöchentlich bis zu 7.500 globale Flüge zu mehr als 350 Zielen.

„Wir haben 2024 eine Vielzahl von Maßnahmen initiiert und erfolgreich umgesetzt, um unsere Qualität und insbesondere die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu steigern. Gleichzeitig legen wir einen starken Fokus auf Kosteneffizienz und Produktivität, um die gestiegenen Standortkosten sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen zu dämpfen. Damit verbessern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in einem hart umkämpften Markt", erläutert Frank Bauer, Finanzvorstand und Arbeitsdirektor der Lufthansa Cargo.

Lufthansa Cargo sieht sich für Herausforderungen 2025 gut aufgestellt

Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo, kommentiert: „Unsere ‚BOLD MOVES'-Strategie hat sich als entscheidend für den Erfolg von Lufthansa Cargo im Jahr 2024 erwiesen. Wir konnten im vergangenen Jahr vor allem zwei Dinge unter Beweis stellen: unsere Innovationsgeschwindigkeit in Bezug auf die Wünsche unserer Kunden und unsere Flexibilität, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren. Darum blicke ich auch optimistisch auf 2025 – ein Jahr, das weiterhin von Unsicherheiten und unvorhersehbaren Ereignissen geprägt sein wird. Mit BOLD MOVES und unseren Mitarbeitenden sind wir bestens aufgestellt, diese Herausforderungen zu meistern und unser Leitmotiv ‚Enabling Global Business' erfolgreich weiterzuverfolgen."

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 wird sich Lufthansa Cargo weiter auf den Ausbau des Angebots konzentrieren: Mit den Partnern ITA Airways und Swiss WorldCargo sollen sich für Kunden schon kurzfristig neue Möglichkeiten ergeben. Den Branchen Automotive, Halbleiter und Healthcare will sich Lufthansa Cargo außerdem mit branchenspezifischen Industrielösungen verstärkt widmen und so Wachstumspotenziale erschließen. Für den Bereich eCommerce wird auch in diesem Jahr mit einer starken Nachfrage gerechnet. Das 600 Millionen Euro umfassende Investitionsprojekt LCCevo, mit dem Lufthansa Cargo ihren Hub Frankfurt bis zum Jahr 2030 zum führenden Luftfracht Hub Europas weiterentwickelt, wird auch in diesem Jahr im laufenden Betrieb fortgesetzt.

Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo ist eine der weltweit führenden Frachtfluggesellschaften und Teil der Lufthansa Group, des größten Airline-Konzerns in Europa. Über seine vier Frachthubs in Frankfurt, München, Brüssel und Wien transportiert der Spezialist für Luftfrachttransporte pro Tag durchschnittlich 2.500 Tonnen Fracht. Basis dafür ist ein starkes und verlässliches Airport-to-Airport-Netzwerk, das rund 350 Destinationen in über 100 Ländern umfasst. Lufthansa Cargo vermarktet die Frachtkapazitäten der Passagierflugzeuge von Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines und SunExpress sowie ihre eigene Frachterflotte, bestehend aus 18 Boeing 777F und vier Airbus A321F. Zudem sind täglich rund 300 LKW unter einer Lufthansa Cargo-Flugnummer im Einsatz. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bietet Lufthansa Cargo maßgeschneiderte, schnelle und effiziente Logistiklösungen entlang der gesamten Lieferkette. So erfüllt das Unternehmen seine Mission „Enabling Global Business" und verbindet weltweit Märkte und Handelspartner miteinander. Dabei spielen innovative Technologien und Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Neben einer modernen Flotte und dem Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) liegt der Schwerpunkt auf der kontinuierlichen Optimierung des Flugbetriebs. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,26 Milliarden Euro und eine Transportleistung von 8,5 Milliarden Frachttonnenkilometern. Aktuell sind rund 4.200 Mitarbeitende weltweit beschäftigt.