Lufthansa Cargo verbessert Ergebnis

Boeing 777F Vollfrachter Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo konnte ihre Geschäftsergebnisse im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr erneut signifikant verbessern.

Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,65 Milliarden Euro), das Adjusted EBIT stieg um 47 Prozent auf 199 Millionen Euro (Vorjahr: 135 Millionen Euro). Die Adjusted EBIT-Marge verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent (Vorjahr: 8,2 Prozent). Auch die verfügbare Frachtkapazität konnte im ersten Halbjahr weiter ausgebaut werden: Insgesamt wurden 7,21 Milliarden Frachttonnenkilometer (+5 Prozent) angeboten. Das Angebot lag insbesondere aufgrund gestiegener Belly-Kapazitäten, unter anderem durch die Vermarktung der Frachträume von ITA Airways über Vorjahr. Der Absatz konnte im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 5 Prozent auf 4,6 Milliarden Frachttonnenkilometer gesteigert werden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich leicht auf 63,8 Prozent (+0,2 Prozentpunkte).

„Neben einer anhaltend starken Marktnachfrage und einer weiterhin soliden Geschäftsentwicklung in Asien haben wir unsere Wachstumsstrategie BOLD MOVES fortgesetzt und den Erfolg von Lufthansa Cargo im ersten Halbjahr 2026 geprägt", erläutert Gregor Schleussner, CFO und CHRO von Lufthansa Cargo. „Gleichzeitig wissen wir: Der globale Luftfrachtmarkt bleibt geprägt von Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten, steigenden Kosten, sich permanent verändernden Kundenanforderungen, dynamischen Märkten und zunehmendem Wettbewerbsdruck. Wer dauerhaft erfolgreich sein will, muss schneller, effizienter und anpassungsfähiger sein als der Wettbewerb. Darum arbeiten wir weiter hart daran, mit unserer BOLD MOVES Strategie die Grundlagen für die nächste Entwicklungsphase von Lufthansa Cargo zu schaffen. Unser Ziel ist klar: Bis 2030 wollen wir wieder zu den drei führenden Luftfrachtgesellschaften der Welt gehören."

BOLD MOVES wird seit Ende 2023 mit dem Ziel implementiert, Lufthansa Cargo bis 2030 wieder fest unter den Top-3 der weltweit führenden Cargo-Airlines zu etablieren – basierend auf Frachttonnenkilometern. In den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres hat Lufthansa Cargo bereits wichtige Meilensteine für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung und nachhaltiges Wachstum erreicht.

Erfolgreiche Inbetriebnahme der Bauphase ALPHA des Infrastrukturprojekts LCCevo

Mit der planmäßigen Inbetriebnahme der Bauphase ALPHA hat Lufthansa Cargo Ende Juni den ersten und zugleich wichtigsten Bauabschnitt des modernsten Frachtzentrum Europas Frankfurter Frachtdrehkreuzes feierlich in Betrieb genommen. LCCevo bildet die Grundlage für die schrittweise Weiterentwicklung des Lufthansa Cargo Centers zum modernsten Luftfracht-Hub Europas bis 2030. Das Projekt umfasst Investitionen von rund 600 Millionen Euro und schafft durch hochautomatisierte Materialfluss- und Fördersysteme, ein vollautomatisiertes Hochregallager sowie spezialisierte Lagerkapazitäten für temperatursensible Fracht deutlich effizientere Prozesse und höhere Umschlagkapazitäten. Mit LCCevo stärkt Lufthansa Cargo die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit ihres wichtigsten Hubs, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Luftfrachtmarkt und schafft die Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum.

GlobeCross stärkt grenzüberschreitendes Logistikgeschäft

Im zweiten Quartal 2026 hat Lufthansa Cargo außerdem die Aktivitäten der bisherigen Gesellschaften heyworld GmbH und CB Customs Broker GmbH in der GlobeCross GmbH zusammengeführt. Mit der neuen Gesellschaft bündelt Lufthansa Cargo digitale eCommerce-Logistiklösungen und umfassende Zollkompetenz, um Kunden integrierte End-to-End-Lösungen für den grenzüberschreitenden Warenverkehr anzubieten. Das Leistungsportfolio umfasst digitale Zollservices, eCommerce-Importterminals an zentralen Luftfracht-Hubs sowie vollständig integrierte Logistiklösungen, die Transport, Zollabwicklung und Zustellung miteinander verbinden. Mit GlobeCross erweitert Lufthansa Cargo ihr Leistungsangebot über das klassische Airport-to-Airport-Geschäft hinaus, stärkt ihre Position im wachsenden Markt der grenzüberschreitenden Paketlogistik und schafft zusätzliche Wachstumschancen durch digitale, skalierbare und kundenorientierte Logistikservices.

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