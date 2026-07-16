Lufthansa Cargo verbessert Datenverkehr

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo, WiseTech Global und IBS Software gestalten mit ONE Record die Zukunft der Luftfracht.

Lufthansa Cargo hat in Zusammenarbeit mit WiseTech Global und IBS Software den neuen einheitlichen Datenstandard „ONE Record" der International Air Transport Association (IATA) für den Frachttransport implementiert und damit den Austausch von Sendungsdaten in einer Produktionsumgebung erfolgreich realisiert. Die Zusammenarbeit ist eine der ersten groß angelegten Implementierungen des ONE-Record-Standards unter Einbeziehung mehrerer Beteiligter. Die IATA führte ONE Record im Januar 2026 ein, um einen einfachen und transparenten Datenaustausch in einem digitalen Ökosystem aus Akteuren der Luftfrachtbranche, Communities und Datenplattformen zu ermöglichen. Aufbauend auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit hat Lufthansa Cargo gemeinsam mit WiseTech Global und IBS Software daran gearbeitet, den neuen Standard bei allen Beteiligten in Betrieb zu nehmen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist WiseTech der von vielen Spediteuren genutzte Systemanbieter, während IBS Software der Systemanbieter der Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo ist.

Die Zusammenarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Transformation der Luftfrachtbranche, indem sie einen nahtloseren Austausch und eine reibungslosere Verarbeitung von Sendungsdaten zwischen Fluggesellschaften, Kunden und Partnern ermöglicht. Der entscheidende Vorteil des neuen Standards besteht darin, dass Frachtdaten bereits vor dem eigentlichen Transport in den unternehmenseigenen Systemen geprüft und verarbeitet werden können. Zudem können deutlich mehr Frachtdaten und Dateiformate ausgetauscht werden als bisher möglich war. Dies schafft mehr Transparenz entlang der gesamten Transportkette bis hinunter auf die Ebene einzelner Sendungen und bietet verbesserte Möglichkeiten für ein proaktives Management in jeder Phase des Prozesses. Die ersten von Lufthansa Cargo, WiseTech Global und IBS Software vorgestellten Anwendungsfälle umfassen die Verarbeitung von Daten aus Master Air Waybills mithilfe von ONE Record, um den nahtlosen Austausch und die Verarbeitung von Daten für Luftfrachtsendungen zwischen Spediteuren und der Fluggesellschaft zu ermöglichen. Die Sendungsdatensätze wurden von einem Spediteur in der CargoWise-Plattform von WiseTech auf Master-Air-Waybill-Ebene erstellt und über den IBS ONE Record-Server erfolgreich im System von Lufthansa Cargo erfasst und verarbeitet. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem schnelleren, transparenteren und widerstandsfähigeren Frachttransport entlang der gesamten Lieferkette.

„Lufthansa Cargo hat die Einführung von ONE Record seit vielen Jahren aktiv vorangetrieben, um eine effizientere papierlose Datenteilung innerhalb der Branche zu unterstützen. Nach verschiedenen Pilotprojekten stehen wir nun bereit, um uns noch schneller und effizienter mit unseren Kunden in großem Maßstab zu vernetzen. Darüber hinaus schafft ein nahtloser Datenaustausch die Grundlage, um weitere digitale Vorteile und KI-gestützte Services einzuführen", erklärt Dr. Jasmin Kaiser, Head of Information Management & Chief Data Officer bei Lufthansa Cargo. „Wir sind stolz, mit unserer Expertise und Erfahrung ein weiteres wichtiges Digitalisierungsprojekt in der Luftfrachtbranche mit auf den Weg gebracht zu haben – gemeinsam mit unseren starken Partnern von IBS Software und WiseTech Global."

Elias Hatzigeorgiou, Senior Product Manager bei WiseTech Global, sagt: „WiseTech hat über viele Monate hinweg eng mit IBS Software und Lufthansa Cargo zusammengearbeitet, um den neuen ONE-Record-Standard für den Sendungsdatensatz erfolgreich zu implementieren. Dieser Erfolg zeigt, was möglich ist, wenn Branchenführer gemeinsam an einer digitalen Vision arbeiten. Als Early Adopters beweisen wir nicht nur den Mehrwert des ONE Record-Standards der IATA, sondern tragen auch dazu bei, den Übergang der Branche zu einem wirklich vernetzten Luftfracht-Ökosystem zu beschleunigen, in dem die Beteiligten Sendungsdaten nahtlos, sicher und in Echtzeit austauschen können. ONE Record ersetzt fragmentierte Kommunikationswege durch eine standardisierte Datenquelle und ermöglicht damit ein neues Maß an Transparenz, Effizienz und Zusammenarbeit entlang der globalen Luftfracht-Lieferkette."

Radhesh Menon, Head of Cargo & Logistics Solutions bei IBS Software, fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit Lufthansa Cargo und WiseTech Global, beides renommierte Marktführer in ihren jeweiligen Bereichen, stellt für IBS Software eine bedeutende Zusammenarbeit dar. Technologie und Digitalisierung sind wichtige Wachstumstreiber für die Luftfrachtbranche, und wir freuen uns, auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Branche einzugehen und ONE Record-fähige Innovationen voranzutreiben."

ONE Record ist der zukünftige Standard für den end-to-end-Datenaustausch entlang der Luftfrachttransportkette. Dieser unter der Koordination der IATA entwickelte Standard definiert ein gemeinsames Datenmodell für Frachtdaten, die über eine standardisierte und gesicherte API geteilt werden. Der Standard wird als kostenlose Open Source-Lösung angeboten und wird in einem offenen und transparenten Entwicklungsprozess kontinuierlich weiterentwickelt. Die zukunftssichere Technologie ist darauf ausgelegt, die Erfüllung wachsender behördlicher Anforderungen auch in Zukunft sicherzustellen. Anhand der Umsetzung verschiedener Anwendungsfälle wird ONE Record schrittweise in der globalen Luftfrachtindustrie implementiert. Um diese Vorteile nutzen zu können, können Versender, Spediteure und Datenplattformen ihre IT-Systeme über eine API mit ONE Record anbinden und anschließend die Sendungsdaten ihrer Fracht nachverfolgen oder im Bedarfsfall zu korrigieren oder ergänzen.

Weitere Informationen über ONE Record finden Sie im angehängten Dokument (nur auf Englisch verfügbar).