Lufthansa Cargo und CEVA Logistics mit SAF-Vereinbarung

Lufthansa Cargo will CO2 Ausstoss weiter verringern (Foto: LH Cargo)

Lufthansa Cargo und CEVA Logistics haben ihr im Sommer angekündigtes Memorandum of Understanding (MoU) zum Einsatz von SAF in eine verbindliche Vereinbarung überführt.

Die Vertragsunterzeichnung fand am 21. November im Rahmen des Airfreight Annual Strategic Partners Council von CEVA Logistics in Paris statt. Das Unternehmen verpflichtet sich darin zu einem SAF-Einsatz, angerechnet im Jahr 2025, der einer Reduktion von 8.000 Tonnen CO₂ entspricht.

Die Entscheidung, das MoU nun durch einen bis Ende 2028 ausgerichteten Rahmenvertrag festzuschreiben, ist Ausdruck einer über viele Jahre gewachsenen, vertrauensvollen Zusammenarbeit, die auf Offenheit, kontinuierlichem Austausch und gegenseitigem Lernen basiert. „Die Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt unserer Partnerschaft mit Lufthansa Cargo und ermöglicht, unseren CO₂-Ausstoß messbar zu verringern und unsere Lieferketten nachhaltiger zu gestalten. Besonders wichtig ist uns, dies mit einem Partner zu tun, der auf höchste Transparenz, klare Nachhaltigkeitsstandards und verlässliche Zertifizierungen setzt", sagt Loic Gay, Global Air & Ocean Products VP bei CEVA Logistics.

Für Lufthansa Cargo ist die neue Vereinbarung ein weiteres klares Zeichen für die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit CEVA Logistics, die sich besonders bei strategischen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit bewährt. Beide Unternehmen setzen auf offenen Austausch und darauf, Lösungen voranzubringen, die reale Wirkung entfalten. „Dass sich CEVA Logistics für den umfassenden Einsatz von SAF entschieden hat, zeigt den klaren Willen, einen wirksamen Beitrag zur Dekarbonisierung der Luftfracht zu leisten. Klimaschutz braucht starke Partnerschaften und entschlossenes Handeln. Diese Vereinbarung schafft eine solide Grundlage, gemeinsam weitere Fortschritte zu erzielen", sagt Anand Kulkarni, Head of Global Markets bei Lufthansa Cargo.

Darüber hinaus strukturiert der Rahmenvertrag die weitere Zusammenarbeit im Bereich SAF und ermöglicht künftig weitere Maßnahmen. Das verwendete SAF stammt ausschließlich aus Abfall- und Reststoffen, ist palmölfrei und entspricht höchsten internationalen Standards. Die Emissionsminderungen werden CEVA Logistics transparent über auditierte „Emission Mitigation Certificates" bestätigt und basieren bei Lufthansa Cargo auf einem auditierten „Proof of Sustainability" (PoS). Mit dem nun geschlossenen Vertrag setzen Lufthansa Cargo und CEVA Logistics ein deutliches Zeichen für verifizierbare CO₂-Reduktion und stärken ihre Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger Logistiklösungen langfristig.

Die Vereinbarung ist der jüngste Teil einer umfassenderen Nachhaltigkeitspartnerschaft zwischen CEVA Logistics und Lufthansa Cargo, die den Austausch von Wissen, Lösungen für die Kreislaufwirtschaft sowie gemeinsame Innovations- und Forschungsinitiativen umfasst.

Lufthansa Cargo