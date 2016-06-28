Lufthansa Cargo und ANA erweitern Joint Venture

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo und All Nippon Airways (ANA) erweitern zum 12. Juli ihre erfolgreiche Zusammenarbeit.

Künftig wird das gesamte europäische Zubringernetz der Lufthansa mit den Direktflügen der beiden Partner kombiniert. So profitieren Kunden aus allen europäischen Ländern von einem Zugang zum starken Netz des Joint Ventures. Bislang war dies exklusiv aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien und Belgien möglich.

„Nun bieten wir unseren Kunden in ganz Europa noch mehr Flexibilität und Geschwindigkeit. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt gemeinsam mit ANA“, sagt Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo. „Durch die gemeinsame Abfertigung der Fracht beider Partner an zahlreichen Stationen gewinnen unsere Kunden zusätzliche Zeitvorteile.“

Das gemeinsame Netz umfasst über 90 wöchentliche Direktverbindungen zwischen Frankfurt, München, Düsseldorf, London-Heathrow, Paris-Charles-de-Gaulle, Brüssel und Wien sowie Tokio-Narita, Tokio-Haneda, Nagoya und Osaka. Außerdem können Sendungen über Haneda auch in das Industriezentrum Fukuoka im Süden Japans geschickt werden. Buchbar sind die Feeder- und Direktflüge über die gewohnten Buchungskanäle beider Partner.

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