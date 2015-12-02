Lufthansa Cargo und ANA Cargo erweitern Kooperation

Zeitgleich mit dem ersten Jahrestag ihrer Kooperation beginnen Lufthansa Cargo und All Nippon Airways (ANA) mit einer weiteren Ausbaustufe ihres gemeinsamen Netzes zwischen Europa und Japan.

Dafür werden nach und nach Anschlussziele in Japan ins Netz aufgenommen – zunächst Fukuoka auf der Hauptinsel Kyushu im Süden Japans, später Sapporo auf der Nordinsel. Ab dem 1. Dezember sind Anschlussflüge der ANA von Tokio-Haneda zum Fukuoka Airport (FUK) über die Systeme beider Partner buchbar. „Dank des Joint Ventures können wir das breite europäische Zubringernetz der Lufthansa Cargo mit den Direktverbindungen beider Partner nach Japan sowie den Anschlussflügen der ANA in Japan verbinden“, erklärt Carsten Wirths, Area Manager Europa und Afrika bei Lufthansa Cargo. „Davon profitieren Kunden beider Airlines in Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und Österreich.“

„Wir verbessern unser Angebot für Branchen, die wesentlich von Luftfracht profitieren, denn Fukuoka und seine Region sind wichtige Zentren der Stahl- und Automobilbranche sowie der Halbleiter-, Elektronik-, Umwelt- und Biotechnologie“, sagt Yukata Terao, Projektleiter Cooperations, ANA Cargo.

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