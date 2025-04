Lufthansa Cargo tauft neuesten Frachter „¡Hola Argentina!"

Lufthansa Cargo Boeing 777F ¡Hola Argentina (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo hat am gestrigen Donnerstag, den 24. April 2025, traditionsgemäß auch den neuesten Zugang zur eigenen Frachterflotte getauft und damit ihr Leitmotiv „Enabling Global Business" einmal mehr bekräftigt.

Das Flugzeug mit der Kennung D-ALFL hat einen Namen innerhalb der Logik „Say hello around the world" erhalten, mit dem die führende Frachtfluggesellschaft seit 2013 ihre Flugzeuge benennt und damit die Märkte innerhalb ihres Streckennetzes würdigt.: Die Grußformel „¡Hola Argentina!" stellt die Anbindung Argentiniens an den globalen Luftfrachtmarkt durch Lufthansa Cargo heraus. Bereits seit 1970 operiert der Frachtcarrier zwischen dem zweitgrößten Land Südamerikas und dem Drehkreuz in Frankfurt.

Mit starken Exportsektoren wie Agrarprodukten, Energie und Rohstoffen bleibt Argentinien trotz der dynamischen globalen Wirtschaftslage ein bedeutender Pfeiler im südamerikanischen Handelsnetz. Gemeinsam mit Märkten wie Brasilien, Chile, Peru und Uruguay, die weltweit für ihre Ausfuhren von Rohstoffen und Agrarprodukten geschätzt werden, bildet die Region ein zunehmend relevanten Umschlagpunkt für interkontinentale Handelsströme. Gleichzeitig wächst in der gesamten Region die Nachfrage nach hochwertigen Importgütern wie Maschinen, Elektronik und Fahrzeugen – ein Bedarf, den Lufthansa Cargo als spezialisierter Luftfracht-Experte mit verlässlichen Verbindungen für diese sensiblen Güter aus Europa gezielt bedient. Die Frachtairline der Lufthansa Group stärkt daher gezielt ihre Präsenz in Südamerika und setzt auf langfristige Partnerschaften in einem Markt mit großem strategischem Potenzial.

Im diesjährigen Sommerflugplan steuert die Frachtairline die Destinationen Buenos Aires und Curitiba sogar je einmal mehr pro Woche an als noch im vorherigen Winterflugplan. So stehen Frachtkunden wöchentliche Frachter-Frequenzen von 4/7 nach Südamerika zur Verfügung. Dabei umfasst das gesamte südamerikanische Frachter-Netzwerk die Destinationen Viracopos (VCP), Montevideo (MVD), Buenos Aires (EZE) und Curitiba (CWB). Zusätzlich bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden mit den Beiladekapazitäten innerhalb der Lufthansa Group bis zu 20 wöchentlichen Rotationen aus Frankfurt und drei Rotationen pro Woche aus München nach Südamerika an.

„Südamerika ist und bleibt weiterhin ein wichtiger Wachstumsmarkt für Lufthansa Cargo. Gerade in der Perishables-Branche haben wir in den letzten drei Jahrzehnten starke Partnerschaften mit unseren Kunden aufgebaut. Mit der Taufe unseres neuesten Frachters unterstreichen wir unser Engagement in Argentinien und bekennen uns getrau unserem Leitmotiv ‚Enabling Global Business' auch zu diesem Markt und unseren Kunden", sagte Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo, während der Zeremonie am Flughafen von Buenos Aires.

Lufthansa Cargo betreibt seit 2021 eine reine B777F Langstreckenflotte. Diese besteht aktuell aus zwölf eigenen Frachtern sowie sechs Flugzeugen, die bei AeroLogic bereedert sind, einem Joint Venture zwischen Lufthansa Cargo und DHL. Zudem betreibt Lufthansa Cargo eine Flotte von vier A321F auf der Kurz- und Mittelstrecke für schnelle Transportmöglichkeiten innerhalb Europas und dem Mittleren Osten. Mit den Beiladekapazitäten von Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines und SunExpress steht Frachtkunden ein besonders dichtes Netzwerk zur Verfügung, das vor allem in Europa alle wichtigen Wirtschaftszentren mit direkten Anbindungen miteinander verbindet.

