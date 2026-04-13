Lufthansa Cargo startete in den Sommerflugplan

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Am Wochenende vom 31. März 2026 ist der neue Flugplan von Lufthansa Cargo in Kraft getreten, dabei bekräftigen sechs europäische Drehkreuze eines der dichtesten Fracht-Netzwerk in Europa.

Bei dem neuen Sommerflugplan setzt das Unternehmen weiterhin auf flexible und zuverlässige Transportlösungen für seine Kunden, die auch kurzfristig entlang veränderter Nachfrageströme oder globaler Entwicklungen gesteuert werden können. Die Basis hierfür bildet die eigene Langstrecken-Frachterflotte von 18 B777F, die weltweit operiert. In den kommenden Monaten stehen Lufthansa Cargo Kunden damit insgesamt 87 Umläufe pro Woche zu bis zu 35 weltweiten Destinationen zur Verfügung. Die Bedeutung des asiatischen Wirtschaftsraums zeigt sich dabei mit bis zu 48 wöchentlichen Verbindungen zu 17 Zielen. Der Transpazifische Umlauf von Ho-Chi-Minh-Stadt über Schanghai nach Los Angeles wird in der kommenden Flugplanperiode um eine weitere Frequenz auf zwei Umläufe pro Woche erhöht. Lufthansa Cargo ist derzeit der einzige Carrier, der seinen Kunden auf der Strecke von Vietnam nach China Maindeck-Kapazität anbieten kann. Außerdem wird ab Mai Delhi mit einer wöchentlichen Verbindung wieder in das Frachternetzwerk aufgenommen, um den wichtigen indischen Markt mit sechs Verbindungen pro Woche verstärkt zu bedienen. Der amerikanische Markt mit 33 Verbindungen pro Woche und elf Destinationen in Nord- sowie vier Zielen in Süd-Amerika mit Frankfurt verbunden. Dabei wird auch hier um eine weitere Frequenz nach Toronto (YYZ) aufgestockt.

Die vier Kurz- und Mittelstrecken-Frachter A321F bedienen seit diesem Februar nun auch Rom (FCO) und Algier (ALG) einmal in der Woche. Damit ergeben sich im Sommerflugplan 33 Verbindungen innerhalb Europas sowie nach Afrika und ermöglichen damit schnelle Transportverbindungen über die Drehkreuze in Frankfurt und München. Insgesamt bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden in naher Zukunft flexible und zuverlässige Transportoptionen über sechs Drehkreuze innerhalb Europas: Frankfurt, München, Wien, Brüssel, Rom und bald auch Zürich. Möglich wird das durch die vertiefte Zusammenarbeit mit SWISS WorldCargo. Zusätzliche Synergien in zentralen kommerziellen und operativen Bereichen ermöglichen ein harmonisiertes Produkt- und Serviceportfolio. Kunden beider Unternehmen erhalten somit Zugang zu einem der umfassendsten Netzwerke der Branche.

Vom dichten europäischen Netzwerk profitieren Kunden von Lufthansa Cargo auch durch das Angebot der Beiladekapazitäten innerhalb der Lufthansa Group. Mit dem neuen Sommerflugplan ist nun auch Lufthansa City Airlines in das Belly-Portfolio aufgenommen. Das erweiterte Netzwerk der jüngsten Airline in der Lufthansa Group ermöglicht ein schnelleres Reagieren auf veränderte Buchungssituationen und unterstützt flexible und zuverlässige Transportoptionen über die Drehkreuze Frankfurt und München. Darüber hinaus einige Langstrecken-Verbindungen von Lufthansa Airlines ab Frankfurt im Sommer ausgebaut: Darunter fünf wöchentliche Flüge nach St. Louis und Kapstadt, sechs Mal pro Woche geht es nach Rio de Janeiro und Raleigh/Durham sowie Nairobi werden nun täglich angeflogen. Washington wird sogar mit zwei Verbindungen pro Tag angeboten und Minneapolis wird ab April wieder drei Mal pro Woche bedient. München wird auch weiterhin mit drei Flüge pro Woche nach São Paulo und Johannesburg angebunden. ITA Airways kehrt mit zwei täglichen Verbindungen nach London Heathrow zurück und verbindet damit Groß-Britannien mit dem neuesten Hub in Rom. Brussels Airlines ergänzt ab Juni zwei Flüge pro Woche zum Kilimanjaro International Airport und stockt die Verbindungen nach Freetown auf sechs pro Woche auf. Auch Discover Airlines verstärkt ihr Langstrecken-Angebot und nimmt die Verbindung zu den Seychellen ganzjährig auf und stockt die Flüge nach Las Vegas auf fünf pro Woche auf. Auch Austrian Airlines erhöht die Verbindungen in die USA mit der Wiederaufnahme täglicher Flüge nach Los Angeles aus sowie eine tägliche Verbindung nach Tokio-Narita. SunExpress baut unterdessen ihre Präsenz im deutschen und britischen Markt mit weiteren Frequenz-Erhöhungen aus.

„Unsere bald sechs Drehkreuze in Europa ermöglichen eines der dichtesten Netzwerke in unserer Branche auf dem Kontinent. Gemeinsam mit unserer eigenen Frachter-Flotte sowie den Beiladekapazitäten innerhalb der Lufthansa Group bedeutet das nicht nur eine enorme Flexibilität für unsere Kunden, sondern auch Zuverlässigkeit und eine noch höhere Geschwindigkeit beim Transport von Sendungen. Lufthansa Cargo ist heute bereits der Heimatfrachtcarrier in Deutschland, der Schweiz, Italien, Belgien und Österreich. Das ermöglicht weiteres Wachstum im globalen Luftfrachtmarkt gemäß unserer Mission ‚Enabling Global Business'", erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Der Sommerflugplan 2026 ist seit dem 29. März 2026 gültig. Neben dem eigenen Frachterangebot vermarktet Lufthansa Cargo auch die Beiladekapazitäten von wöchentlich bis zu 7.500 Flügen zu über 350 Destinationen von Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, ITA Airways, Lufthansa City Airlines und SunExpress.

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