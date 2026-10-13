Lufthansa Cargo präsentiert Winterflugplan

Boeing 777F Vollfrachter Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo veröffentlicht den Winterflugplan 2026/2027 und erweitert Konnektivität in Mumbai.

Mit dem klaren Ziel, ihr Leitmotiv „Enabling Global Business" zu unterstreichen, präsentiert Lufthansa Cargo ihren neuen Winterflugplan für die kommende Flugplan-Periode, in der Kunden 88 Frachterverbindungen zu 40 weltweiten Zielen zur Verfügung stehen. Dabei wurden insbesondere Frachterumläufe in der stark nachgefragten Region Asia-Pacific um eine weitere intra-asiatische sowie transpazifische Verbindungen aufgestockt. Zukünftig bietet das Unternehmen seinen Kunden hier bis zu 46 wöchentliche Frachterrotationen zu 17 Destinationen an. Eine Neuerung dabei ist die Aufnahme von Singapur (SIN) in den bestehenden Umlauf von Frankfurt (FRA) nach Taipeh (TPE). Mit dieser neuen intra-asiatischen Route bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden neue Netzwerk-Optionen und Maindeck-Kapazität innerhalb Asiens an. Fortgesetzt aus dem Sommerflugplan wird die Aufstockungen des Transpazifischen Umlaufs von Frankfurt über Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) und Schanghai (PVG) nach Los Angeles (LAX) mit 2/7. Außerdem werden die zusätzlichen Frequenzen nach Taipeh (TPE) und Chengu (CTU) jeweils aus Frankfurt mit weiterhin jeweils 3/7 pro Woche fortgeführt. Zusätzlich kann Fracht wieder von und nach Almaty (ALA) nach Frankfurt transportiert werden. Im Wirtschaftszentrum Mumbais wird Lufthansa Cargo ab, heute, den 12. Oktober, den Frachterbetrieb an den neuen Navi Mumbai International Airport (NMI) verlagern und ergänzt somit das Angebot vor Ort um eine weitere Station. Der Hauptgrund für die Verlagerung vom Chhatrapati-Shivaji-Maharaj-Internationalflughafen Mumbai (BOM) ist eine Modernisierung der Infrastruktur, die eine Erweiterung des Flughafens zur Steigerung von Kapazität und Effizienz ermöglicht. Mit der Verlagerung stellt Lufthansa Cargo sicher, dass wichtige Industrie- und Produktionszentren in der Region weiterhin gut an die internationalen Märkte angebunden bleiben, indem sie ihren Kunden weiterhin zuverlässige Verbindungen zu ihrem globalen Netzwerk bietet. Der Navi Mumbai International Airport (NMI) liegt etwa 30 Kilometer östlich des Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai (BOM) und hat im vergangenen Jahr den Inlandsflugbetrieb aufgenommen. Zudem wird Bangalore (BLR) in das Streckennetz von SWISS WorldCargo von und nach Zürich aufgenommen, wodurch Kunden in Südindien ein weiterer europäischer Knotenpunkt und mehr Routenoptionen zur Verfügung stehen.

Die amerikanischen Destinationen bleiben unverändert bei vier südamerikanischen Zielen mit wöchentlich vier Verbindungen sowie elf nordamerikanischen Zielen. Mit je einem zusätzlichen Dienst werden Dallas (DFW) auf insgesamt vier wöchentliche Verbindungen, Houston auf drei wöchentliche Verbindungen und New York (JFK) auf fünf wöchentliche Dienste verstärkt.

Innerhalb Europas bietet Lufthansa Cargo ihren Kunden bis zu drei wöchentliche Frachterrotationen mit der B777F-Flotte zu bis zu drei Destinationen. Dabei werden die kurzfristig angebotenen Umläufe von Frankfurt nach Larnaca (LCA) sowie Istanbul (IST) und Stavanger (SVG) nun fest in den Regelflugplan aufgenommen. Die bisherigen A321F-Destinationen werden demnach weiterhin über Langstrecken-Frachter oder das dichte Passagier-Netzwerk der Lufthansa Group bedient, bis ein neuer Betreiber für die vier Kurz- und Mittelstreckenfrachter gefunden ist.

Auch im Netzwerk der Lufthansa Group gibt es neue Destinationen für Frachtkunden: Die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur (KUL) wird künftig fünf Mal wöchentlich von Lufthansa Airlines angeflogen. Daneben nimmt ITA Airways zwei Mal pro Woche Santo Domingo (SDQ) in der Dominikanischen Republik ab November in das Langstrecken-Programm auf.

„Auch mit dem kommenden Flugplan bleibt unser Netzwerk eines der stärksten von, nach und innerhalb Europas. Rund 7.500 Flüge zu 350 Destinationen über unsere sechs europäischen Drehkreuze in Frankfurt, München, Wien, Brüssel, Rom und Zürich stehen weiterhin zur Verfügung und bieten schnelle und zuverlässige Transportoptionen für Kunden von Lufthansa Cargo. Getreu unserem Auftrag ,Enabling Global Business' werden wir auch zukünftig unser Streckennetz flexibel an die Bedarfe unserer Kunden und sich verändernder Handelsströme ausrichten", erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo. Er ergänzt: „Indien ist einer der strategisch wichtigen Wachstumsmärkte für Lufthansa Cargo. Indem wir auch Navi Mumbai anbinden, stellen wir sicher, dass unsere Kunden auch weiterhin von einer leistungsstarken Infrastruktur, zuverlässigen Kapazitäten und einer nahtlosen Einbindung in unser globales Netzwerk profitieren."

Der Winterflugplan tritt ab dem 25. Oktober 2026 in Kraft. Fracht kann ab 21 Tage vorher, demnach seit dem 4. Oktober 2026, gebucht werden. Neben der eigenen Frachterflotte vermarktet Lufthansa Cargo ebenfalls die Beiladekapazitäten von Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, ITA Airways, Lufthansa City Airlines und SunExpress.

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