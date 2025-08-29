Lufthansa Cargo optimiert Digitalangebot

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo hat ihr digitales Angebot grundlegend überarbeitet und ist nun intuitiver, durchdachter und benötigt weniger Klicks.

Dank der optimierten „eBooking"-Bedienoberfläche, inklusive eines verkürzten Buchungsprozesses für Standardsendungen, können Kunden nun ihre General Cargo Sendungen in rund der Hälfte der Zeit als bislang buchen. Durch die neue Speicherfunktion bisheriger Suchanfragen kann der Buchungsprozess sogar auf 30 Sekunden verkürzt werden. Kunden profitieren zudem von einer übersichtlichen Darstellung der Routingoptionen sowie weiteren praktischen Funktionen, beispielsweise die Anzeige relevanter Stationsinformationen. Die Integration von zusätzlichen Services, wie einem CO2-Ausgleich, ist bereits in Planung.

Auch die Sendungsverfolgung „eTracking" wurde überarbeitet und steht voraussichtlich ab Ende August zur Verfügung: Mit einer neu gestalteten Bedienoberfläche können Kunden den Weg ihrer Frachtsendung noch übersichtlicher und einfacher verfolgen. Zudem sorgt die Möglichkeit für proaktive Emailbenachrichtigungen entlang der Transportkette und bei Abweichungen vom ursprünglichen Transportplan für mehr Transparenz.

Das neue Onlineerlebnis entstand in enger Zusammenarbeit mit Kunden der Frachtairline. Ihr Feedback wurde gezielt in die Optimierung der Buchungsschritte integriert – und bildet zugleich die Basis für zukünftige Weiterentwicklungen. „Unser neuer Buchungsprozess erfüllt genau das, was unsere Kunden sich gewünscht haben: weniger Klicks, eine klare Übersicht, kürzere Abläufe und eine schnellere Kommunikation. Er macht Buchungen nicht nur einfacher, sondern deutlich effektiver. Und wir hören nicht auf: Wir investieren weiter in Innovation und setzen gezielt auf KI, um Prozesse zu beschleunigen, Transparenz zu erhöhen und den Service zu verbessern. So stehen unsere Kunden im Mittelpunkt - heute und in Zukunft", sagt Marcel Kling, Head of Digital Sales bei Lufthansa Cargo.

Lufthansa Cargo unterstreicht mit diesen Neuerungen ihre Vorreiterrolle in der Digitalisierung der Luftfracht. Bereits seit diesem Frühjahr können Kunden auch Gefahrgutsendungen digital buchen. Zusätzlich hat das Unternehmen im Mai eine KI-Lösung entwickelt, die Buchungsanfragen per Email schneller und sicherer verarbeitet. Weitere zahlreiche Innovationen sind bereits in der Umsetzung, um das Kundenerlebnis kontinuierlich weiter zu verbessern.

