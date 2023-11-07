Lufthansa Cargo mit noch schnellerem Service

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo führt mit td.Zoom die schnellste Geschwindigkeit für Fracht ein, damit erreicht zeitkritische Luftfracht noch schneller den Bestimmungsort.

Mit der Einführung von td.Zoom bietet Lufthansa Cargo ab dem 1. November dieses Jahres eine neue Geschwindigkeit an. Neben td.Pro und td.Flash wird damit die dritte Geschwindigkeit für zeitkritischste Fracht eingeführt.

Mit td.Zoom können Kunden den schnellsten Service für ihre eiligsten Sendungen wählen. Dazu gehören kürzeste Abfertigungszeiten im Export, Transit und Import sowie dedizierte Abwicklungsprozesse ohne Gewichts- oder Größenbeschränkungen. Die speziellen Handlingprozesse an den Lufthansa Cargo Hubs Frankfurt, München und Wien ermöglichen kürzeste Transporte mit Vorfeldüberwachung während der Flugzeugbe- und entladung, Dedicated Ramp Transfer vom Lager zum Flugzeug und umgekehrt sowie direkte Umladung im Transit von Flugzeug zu Flugzeug. Teil des Angebotes ist auch ein persönlicher 24/7 td.Zoom Customer Service, der die Sendung jederzeit pro-aktiv überwacht sowie kontrolliert und bei möglichen Unregelmäßigkeiten sofort eingreift.

„Für wirklich zeitkritische Fracht haben wir mit td.Zoom ein Angebot geschaffen, das in der Luftfracht seinesgleichen sucht“, sagt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „td.Zoom ist die schnellste Wahl mit top Prioritäten, den kürzesten Transitzeiten und einem extra dafür geschaffenen, persönlichen td.Zoom Customer Service. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Ihre Sendung von Shanghai über Frankfurt nach Zürich braucht mit td.Pro normalerweise 45 Stunden, mit td.Flash 35 Stunden und mit td.Zoom demnächst nur 23 Stunden.“

td.Zoom ist für vielfältige Warengruppen verfügbar, die mit den Lufthansa Cargo Produkten General Cargo, Dangerous Goods als auch Emergency buchbar sind. Zusätzlich haben Kunden bei jeder Transportgeschwindigkeit die Möglichkeit, Add-On-Services wie Sustainable Choice zu buchen und können somit den CO2-Ausstoß ihrer Sendungen reduzieren.

„Wir stehen für unser Versprechen, der richtige Partner zu sein, um Global Business zu ermöglichen. Dazu gehört unser Anspruch, die effizienteste Cargo Airline der Welt zu werden und gleichzeitig unser Angebot und unsere Services kontinuierlich zu optimieren“, erklärt Bhat. „Optimaler Kundenservice erfordert, für jeden Bedarf das richtige Angebot zu schaffen. Im Bereich der Transportgeschwindigkeit haben wir nun mit td.Pro, td.Flash und td.Zoom eine umfassende Auswahl, die es unseren Kunden ermöglicht, ein individuell bedarfsgerechtes Preis-Leistungsverhältnis zu wählen.“

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