Lufthansa Cargo mit gutem Geschäftsergebnis

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo konnte im Geschäftsjahr 2025 bei einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro einen Gewinn von 324 Millionen Euro erwirtschaften.

Lufthansa Cargo konnte ihre Geschäftsergebnisse 2025 im Vergleich zum Vorjahr erneut signifikant verbessern: Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,26 Milliarden Euro), das adjustierte EBIT stieg um 29 Prozent auf 324 Millionen Euro (Vorjahr: 251 Millionen Euro). Die adjustierte EBIT-Marge verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent (Vorjahr: 7,7 Prozent). Auch die verfügbare Frachtkapazität konnte im Jahr 2025 ausgebaut werden: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 14,45 Milliarden Frachttonnenkilometer (+5,4 Prozent) angeboten. Der Absatz konnte im Vergleich zum Vorjahr sogar um 7 Prozent auf 9,1 Milliarden Frachttonnenkilometer gesteigert werden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 63 Prozent (Vorjahr: 61,9 Prozent). Darüber hinaus stieg die Qualität, gemessen an der fristgerechten Zustellung einer Sendung, im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte.

Lufthansa Cargo wieder unter den Top-5 der globalen Luftfrachtanbieter

Neben einer generell stabilen Marktnachfrage und einem weiterhin starken Asiengeschäft im Berichtszeitraum, hat die Unternehmensstrategie BOLD MOVES im Jahr 2025 wesentlich zum Unternehmenserfolg der Lufthansa Cargo beigetragen. BOLD MOVES wird seit Ende 2023 mit dem Ziel implementiert, Lufthansa Cargo bis 2030 basierend auf den Revenue Freight Kilometers wieder fest unter den Top-3 der weltweit führenden Cargo-Airlines zu etablieren. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 wurde eine Top-5 Platzierung angestrebt. Dieses wichtige Zwischenziel erreichte Lufthansa Cargo nun bereits vorzeitig mit Ende des Geschäftsjahres 2025. Gleichzeitig konnten im Geschäftsjahr 2025 sowohl das Engagement in der Mitarbeiterschaft als auch die Kundenzufriedenheit deutlich gesteigert werden. Die Kernelemente von BOLD MOVES bilden drei Schwerpunkte: ein wettbewerbsfähiges Kerngeschäft, profitables Wachstum und den Fokus auf die Mitarbeitenden und die Unternehmenskultur. Darauf basiert die Ermöglichung von nachhaltigem Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur.

Kapazitätsausbau durch ITA-Kooperation, Rom als fünfter Hub für Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo hat im Geschäftsjahr 2025 ihr globales Angebot deutlich ausgebaut und zentrale strategische Initiativen vorangetrieben. Seit Juni 2025 vermarktet das Unternehmen die Frachtkapazitäten von ITA Airways; seit dem Winterflugplan umfasst dies nahezu das gesamte Kontinental- und Interkontinentalnetz der italienischen Airline – mit Ausnahme der Strecken von und nach USA und Kanada, bis zur behördlichen Zustimmung. Mit Rom als fünftem Hub stärkt Lufthansa Cargo ihre Präsenz in Südeuropa und erweitert das weltweite Angebot an Beiladekapazitäten perspektivisch um rund 20 Prozent. Bereits heute ist Lufthansa Cargo in fünf der zehn wichtigsten Luftfrachtmärkte Europas der Heimatfrachtcarrier, darunter Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien und Österreich.

Ashwin Bhat, CEO Lufthansa Cargo, kommentiert: „Dass wir bereits 2025 wieder zu den Top‑5 der globalen Luftfrachtanbieter gehören, ist ein Beleg für die Wirkung unserer Strategie BOLD MOVES und für das außergewöhnliche Engagement und große Ambition unseres Teams weltweit. Wir haben in kurzer Zeit entscheidende Schritte gemacht, um gleichzeitig Qualität, Kundenzufriedenheit und Effizienz weiter zu steigern – und setzen damit genau dort an, wo unsere Kundinnen und Kunden den größten Mehrwert erleben. Zugleich treiben wir unser Netzwerk gezielt voran: Unsere Kooperationen mit ITA Airways und Swiss WorldCargo eröffnen unseren Kunden zusätzliche Chancen. Beides bringt uns unserem Ziel näher, Lufthansa Cargo bis 2030 zu einem der drei führenden Luftfrachtanbieter weltweit zu machen."

Gregor Schleussner, CFO und CHRO Lufthansa Cargo, ergänzt: „Lufthansa Cargo ist im vergangenen Jahr um 7,3 Prozent gewachsen und damit mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt, der bei 3,4 Prozent lag. Diese Entwicklung unterstreicht eindrucksvoll die Qualität, Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Stärke unseres Geschäftsmodells. Besonders hervorzuheben ist, dass wir gleichzeitig unser Margenziel übertroffen haben – ein deutliches Zeichen für unsere konsequentes Kostenmanagement und die hohe Profitabilität unseres operativen Geschäfts. Diese starke Performance verschafft uns zusätzlichen finanziellen Spielraum, um weiterhin gezielt in Zukunftstechnologien, Infrastruktur und hochwertige Services für unsere Kundinnen und Kunden zu investieren. Allein am Standort Frankfurt investieren wir aktuell 600 Millionen Euro in unser neues modernes Frachtenzentrum."

Weitere Verbesserungen im Lufthansa Cargo Netzwerk

Mit neuen A321F‑Zielen wie Kattowitz (KTW), Rom (FCO) und Beirut (BEY) im Jahr 2025 stärkte das Unternehmen seine europäische Präsenz sowie im Nahen Osten. Der Frachterbetrieb nach Tel Aviv (TLV) wurde wieder aufgenommen und auf bis zu sieben wöchentliche Flüge erhöht. Im Interkontinentalverkehr kamen Frachterverbindungen nach Almaty (ALA) sowie eine neue Strecke von Shanghai (PVG) nach Los Angeles (LAX) über den Pazifik hinzu, ergänzt durch ein breites Angebot von bis zu 50 wöchentlichen Frequenzen in Asien-Pazifik und über 30 Ziele in Nord- und Südamerika. Auch die Belly-Kapazitäten wurden erweitert, unter anderem durch neue Routen von Wien (VIE) nach Los Angeles (LAX) und von München (MUC) nach Orlando (MCO) sowie nach Windhoek (WDH) und Calgary (YYC).

Weiterentwicklung in Schlüsselindustrien und Digitalisierung

Lufthansa Cargo hat 2025 ihre Position in den Industrien Pharma, Automotive, Aviation und Semiconductors weiter gestärkt, unter anderem durch den Beitritt zu Silicon Saxony, neue Standards für den Fahrzeugtransport sowie optimierte Prozesse für die Beförderung von Flugzeugtriebwerken. Gleichzeitig wurden bedeutende Digitalisierungsfortschritte erzielt: Eine neue Onlinebuchung beschleunigt Abläufe deutlich, eine verbesserte Sendungsverfolgung erhöht die Transparenz, und KI‑gestützte Lösungen – etwa automatisierte E‑Mail‑Buchungen und VR‑Trainings – steigern Effizienz und Servicequalität.

Growing, Together: Ausbau der Zusammenarbeit mit Swiss WorldCargo

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 wird sich Lufthansa Cargo weiter auf den Ausbau des Angebots konzentrieren: Lufthansa Cargo vertieft die Zusammenarbeit mit Swiss WorldCargo und erschließt zusätzliche Synergien in zentralen kommerziellen und operativen Bereichen. Durch ein harmonisiertes Produkt- und Serviceportfolio erhalten Kundinnen und Kunden beider Unternehmen Zugang zu einem der umfassendsten Netzwerke der Branche. Mit Zürich als sechstem Cargo Hub im europäischen Netzwerk, schafft Lufthansa Cargo die Grundlage für weiteres gemeinsames Wachstum und eine noch stärkere Marktpräsenz im globalen Luftfrachtmarkt.

