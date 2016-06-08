Lufthansa Cargo kommt nach Paderborn-Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Lufthansa Cargo eröffnet zum 15. Juni 2016 am ostwestfälischen Flughafen Paderborn-Lippstadt eine weitere Station.

Die Logistiktochter der Lufthansa arbeitet dabei eng mit dem Paderborn-Lippstadt Airport zusammen. Im ersten Schritt werden Sendungen im Bereich Standardfracht, Expressfracht sowie Gefahrgut professionell abgefertigt, sicher verplombt und mit Trucks im Liniendienst unter LH-Flugnummer zum Drehkreuz Frankfurt gebracht.

„Wir freuen uns, dass wir der starken, mittelständischen Unternehmensstruktur der Region noch näher kommen. Unser neues Angebot in Paderborn trägt dazu bei, Im- und Exporte am Wirtschaftsstandort Ostwestfalen weiter zu beschleunigen. Von der Frachtabfertigung am Flughafen Paderborn-Lippstadt profitiert zudem auch die Umwelt, da die Güter nun gebündelt an unser Drehkreuz befördert werden“, so Ulla Kuntze, Regionale Leiterin Verkauf und Frachtabfertigung der Lufthansa Cargo.

„Wir sehen ein großes Entwicklungspotential für Luftfracht am Airport. Mit Lufthansa Cargo haben wir einen erstklassigen Partner gewonnen und freuen uns sehr, zum Standortnetz einer der weltweit führenden Cargo Airline zu gehören“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.

Lufthansa Cargo verfügt in Deutschland über die Drehkreuze Frankfurt und München. Weltweit sind so rund 300 Ziele erreichbar. Die Station der Lufthansa Cargo am Flughafen Paderborn-Lippstadt wird zunächst jeweils von Mittwoch bis Freitag von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Flughafen Paderborn-Lippstadt