Lufthansa Cargo ist beste internationale Frachtairline

Der US amerikanischer Speditionsverband zeichnet die deutsche Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo zur besten internationalen Frachtairline aus.

Die Qualitätsoffensive von Lufthansa Cargo trägt Früchte. Die Kranich-Tochter ist von ihren Kunden in Nordamerika zur besten internationalen Frachtfluggesellschaft gewählt worden. Auf ihrer jährlichen Mitgliederkonferenz in Las Vegas hat die Airforwarders Association, der Verband der in den USA tätigen Spediteure, Lufthansa Cargo auf den Spitzenplatz gewählt. Deutschlands größte Frachtairline konnte bei Kunden in zahlreichen Kategorien punkten. Die Spediteure bewerteten unter anderem den Kundenservice, die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit sowie das Sicherheitsmanagement der verschiedenen Carrier. Achim Martinka, Vice President The Americas, bedankte sich bei der Zeremonie in Las Vegas im Namen aller Lufthansa Cargo Mitarbeiter: „Diese Auszeichnung ist eine tolle Belohnung für die täglichen Anstrengungen, die unser Team unternimmt und darüber hinaus ein großer Ansporn, konsequent an der weiteren Verbesserung unserer Services und Leistungen zu arbeiten.“ Der Preis wurde im dritten Jahr verliehen und ging dabei zum zweiten Mal an Lufthansa Cargo. Auf dem Nordatlantik ist die deutsche Fluglinie – gemessen an der Tonnage – der Marktführer. Neben den Passageverbindungen bietet Lufthansa Cargo zusätzliche Frachterflüge von und zu sieben Städten in den USA an.