Lufthansa Cargo ist „Beste Europäische Cargo Airline“

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Ganz vorne mit dabei war Lufthansa Cargo wieder bei der Verleihung der „Cargo Airline of the Year Awards“: In der Kategorie „Best European Cargo Airline“ belegte das Luftfrachtunternehmen mit Sitz in Frankfurt den ersten Platz.

Mit dem prestigeträchtigen Preis, den die britische Air Cargo Media Gruppe seit mehr als 30 Jahren verleiht und mit dem Lufthansa Cargo wiederholt ausgezeichnet wurde, bestätigten die weltweit befragten Kunden aus der Logistikbranche ihre Wertschätzung für Deutschlands größte Frachtfluggesellschaft. Zu den Bewertungskriterien gehören unter anderem Qualität, Innovation, Effizienz, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit sowie die Unternehmensvision.

Stolz nahm Thomas Egenolf, Director Italy, Malta, UK & Ireland bei Lufthansa Cargo, den Award bei der Verleihung in London am 25. April entgegen. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung – vor allem vor dem Hintergrund des starken weltweiten Wettbewerbsdrucks. Auch die Nominierung für den Titel ,Cargo Airline of the Year‘ ist eine besondere Ehre“, sagte Egenolf. „Auf dem Award werden wir uns natürlich nicht ausruhen, sondern wir nehmen ihn zum Anlass, in den Bereichen Kundenservice, Produkte, Netzwerk und Qualität noch besser zu werden und unsere Kunden auch weiterhin zu überzeugen.“

Für Carsten Wirths, Vice President Europe & Africa bei Lufthansa Cargo, ist vor allem die starke Nähe zu den Kunden in der Logistikindustrie ein Grund für die Auszeichnung. „Wir bieten mit mehr als 100 Stationen in ganz Europa das attraktivste Netz an Verbindungen in und aus allen relevanten Luftfrachtmärkten und befinden uns mit unserem Heimatstandort Frankfurt mitten im Zentrum des Geschehens. Dank unserer intensiven Kundenbetreuung und der kundenindividuellen Lösungen können wir Unternehmen aller Branchen stets helfen, dass ihre dringend benötigte Fracht sicher, pünktlich und wie geplant ihr Ziel erreicht.“

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