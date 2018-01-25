Lufthansa Cargo investiert in Fleet Logistics

Lufthansa Cargo MD-11 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo intensiviert ihre Kooperation mit der globalen Startup-Szene durch signifikante Investitionen in den Technologie-Startup „Fleet Logistics“ mit Sitz in Portland, USA.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Lufthansa Cargo und Fleet Logistics wird umfangreiche Luftfracht-Erfahrung mit einem technologiegetriebenen, frischen Blick auf globale Logistikprozesse verbinden. Fleet Logistics wurde 2014 gegründet und fungiert als Online-Marktplatz, der die Nachfrage der Kunden nach Frachtdienstleistungen mit freien Kapazitäten von Logistikunternehmen deckt. Das Unternehmen Fleet Logistics wächst rasant und entspricht dem inhärenten Wunsch der Kunden nach Bequemlichkeit bei - traditionell - komplexen grenzüberschreitenden Frachtversandprozessen.

„Fleet Logistics passt perfekt zu uns, da das Unternehmen innovatives und visionäres Denken mit einer starken intrinsischen Motivation kombiniert, um die Effizienz der Luftfrachtbuchung und des Versands und schließlich das Gesamterlebnis unserer Kunden zu verbessern“, erklärt Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo. „Wir erwarten substantielle Erkenntnisse über unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio. So sind wir sicher, dass Lufthansa Cargo und Fleet Logistics gemeinsam vom Austausch von Konzepten und Ideen profitieren werden.“ Gleichzeitig wird Fleet Logistics sein „Board of Directors“ mit dem neuen Sitz des CCO Dr. Alexis von Hoensbroech von Lufthansa Cargo erweitern.

In jüngster Zeit drängte eine große Anzahl von Startups in die Logistikbranche, um die Konnektivität zwischen den verschiedenen Akteuren der globalen Luftfracht-Versorgungsketten zu verbessern. So haben auch traditionelle Logistikunternehmen erkannt, welche Chancen sie durch Investitionen in neue digitale Geschäftsmodelle realisieren können.

Mit dem Erwerb von Anteilen an Fleet Logistics unterstreicht Lufthansa Cargo ihr strategisches Engagement, die Luftfrachtbranche auf einen höheren digitalen Reifegrad zu heben. Die Übernahme ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Lufthansa Konzerns und wurde vom Lufthansa Innovation Hub in Berlin stark unterstützt.

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