Lufthansa Cargo hat LUG aircargo übernommen

Lufthansa Cargo schliesst Übernahme LUG aircargo handling GmbH ab (Foto: LH Cargo)

Lufthansa Cargo schließt Erwerb der LUG aircargo handling GmbH erfolgreich ab und stärkt die Infrastruktur für zukünftiges Wachstum.

Lufthansa Cargo hat den Erwerb der LUG aircargo handling GmbH erfolgreich abgeschlossen. Nachdem alle erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt wurden, ist die Transaktion nun vollzogen. Damit gehört der Luftfrachtabfertiger zu 100 Prozent zu Lufthansa Cargo. Die Vereinbarung zum Erwerb von der Dettmer Group war am 7. September 2026 unterzeichnet worden. Mit der Übernahme stärkt Lufthansa Cargo ihre Handling-Infrastruktur in Deutschland und schafft zusätzliche Voraussetzungen für profitables Wachstum und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit.

Die LUG aircargo handling GmbH bleibt unter dem Dach von Lufthansa Cargo als Unternehmen und Marke eigenständig am Markt tätig. Bestehende Kundenverträge und Kundenbeziehungen bleiben erhalten. Das Geschäft mit anderen Fluggesellschaften wird fortgeführt und bleibt ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von LUG. Zugleich eröffnet die Zugehörigkeit zu Lufthansa Cargo zusätzliche Wachstumsperspektiven für LUG. Auf Basis des bestehenden Geschäfts kann das Unternehmen seine Stärken als erfahrener Abfertigungspartner weiterentwickeln und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme schaffen wir eine wichtige Grundlage für weiteres Wachstum und mehr Flexibilität in unserem Heimatmarkt. Dabei geht es um weit mehr als zusätzliche Flächen und Kapazitäten: Die Kolleginnen und Kollegen von LUG bringen umfassendes Know-how und langjährige Erfahrung in der Luftfrachtabfertigung mit. Diese Kompetenz wird von Kunden in großem Maße geschätzt und ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und wollen gemeinsam die Chancen nutzen, die sich für beide Unternehmen eröffnen. LUG bleibt dabei ein eigenständiger Partner für ihre bestehenden und künftigen Kunden", sagt Frank Bauer, Vorstand Operations von Lufthansa Cargo.

Die zusätzlichen Handling-Kapazitäten ergänzen die bestehende Infrastruktur von Lufthansa Cargo. Dazu zählt auch das Modernisierungsprogramm LCCevo in Frankfurt, in das das Unternehmen rund 600 Millionen Euro investiert. Mit diesen Investitionen stärkt Lufthansa Cargo die infrastrukturelle Basis, um ihren Kundinnen und Kunden auch künftig hochwertige und zuverlässige Dienstleistungen anzubieten.

LUG verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Luftfrachtabfertigung und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Ihr Fachwissen im Umgang mit unterschiedlichsten Frachtarten sowie ihre Kenntnis der Anforderungen internationaler Fluggesellschaften bilden eine wichtige Grundlage für die Qualität der Abfertigung und die langjährigen Kundenbeziehungen. Diese gewachsene Expertise soll auch künftig die Entwicklung von LUG prägen.

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