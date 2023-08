Lufthansa Cargo hält an Jahreszielen fest

Die Lufthansa Cargo hält ungeachtet der hohen Ölpreise an ihren Finanzzielen für 2008 fest.

Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass die Ziele nicht erreicht würden, erläuterte der Geschäftsführer der Lufthansa-Tochter, Carsten Spohr, am Mittwoch anlässlich einer Grundsteinlegung für ein neues Cargo-Service-Center am Frankfurter Flughafen in Frankfurt.

Lufthansa Cargo erwarte für 2008 weiterhin einen leichten Umsatzzuwachs auf rund 2,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis wird in etwa auf dem Vorjahresniveau ausfallen. Im letzten Geschäftsjahr hatte die Sparte einen Umsatz von 2,74 Mrd EUR und einen operativen Gewinn von rund 136 Mio EUR erzielt. Trotz den hohen Treibstoffpreisen und den damit verbundenen Frachtpreiserhöhungen sei die Nachfrage noch nicht abgeklungen. Das Wachstum wird sich in diesem Jahr zwischen 4,5 und 5 Prozent einpendeln.