Lufthansa Cargo grüßt mit Merhaba Turkey

Lufthansa Cargo unterstreicht die Bedeutung der Türkei als wichtigen Luftfrachtmarkt und tauft eines ihrer Frachtflugzeuge auf den Namen „Merhaba Turkey“ („Hallo Türkei“).

Am 14. Oktober wurde der MD-11F mit der Registrierung „D-ALCE“ bei einer Zeremonie auf dem Ataturk Flughafen von Istanbul der neue Taufname übertragen. „Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Luftfrachtmärkte weltweit entwickelt. Wir stehen in diesem Markt für höchste Qualität und bieten unseren Kunden schnellste Verbindungen von und zu vier verschiedenen Standorten im Land“, sagte Vorstandsmitglied Dr. Karl-Rudolf Rupprecht am Dienstag in Istanbul. „Dabei binden wir die wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes sowohl über zahlreiche Verbindungen unserer Passagierflugzeuge als auch über reine Frachterflüge an unser weltweites Streckennetz an.“

Zusätzlich transportiert Lufthansa Cargo in den Bäuchen der Passagiermaschinen von Lufthansa, Austrian Airlines und Sun Express Fracht aus der und in die Türkei. Sun Express, eine je 50- prozentige Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines, fliegt über die Flughäfen von Izmir, Antalya und Ankara mehr als 20 Ziele in Deutschland und Europa an. Austrian Airlines verbindet das Drehkreuz Wien während des Sommerflugplans mit dem türkischen Markt. Die „Merhaba Turkey“ ist bereits das sechste Flugzeug von Lufthansa Cargo, das in den vergangenen zwölf Monaten neu getauft wurde. Die Namen der Frachter orientieren sich an der siegreichen Leitidee eines offenen Kreativwettbewerbs, den Lufthansa Cargo zur Namensgebung ihrer gesamten Flotte 2013 ausgeschrieben hatte. Aus den mehr als 40.000 potenziellen Flugnamen, die innerhalb von sechs Wochen bei Lufthansa Cargo eingereicht wurden, entschied

sich eine Jury für die Leitidee „Say hello around the world“.

Entsprechend werden alle Frachter der Lufthansa Cargo Flotte fortan auf Begrüßungsformeln in rund 20 Sprachen getauft.