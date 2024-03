Lufthansa Cargo fliegt von Brüssel nach Chicago

Lufthansa Cargo B777F D-ALFG Flying 100% CO2 neutral powered by DB Schenker

Ab sofort haben Lufthansa Cargo Kunden die Möglichkeit, ihre Fracht auf einer B777F direkt vom internationalen Flughafen Brüssel zum internationalen Flughafen Chicago O’Hare zu buchen.

Aufgenommen wird die Flugverbindung ab dem 3. April 2024 und findet zwei Mal wöchentlich montags und mittwochs statt. Das gesamte Routing geht von Frankfurt über Brüssel weiter nach Chicago und wieder zurück an das Heimatdrehkreuz Frankfurt. Damit verbindet der Carrier erstmals Belgien mit einem Frachtflugzeug direkt mit dem amerikanischen Kontinent.

„Wir freuen uns, dass unsere Kunden ab sofort auf dieser neuen Strecke buchen können. Vor allem für das Pharma-Geschäft ist der Brüsseler Flughafen ein wichtiges Drehkreuz. Mit unserer neuen Verbindung können wir nun ein noch attraktiveres Netz, und insbesondere für besonders zeitkritische Fracht eine direkte Verbindung bieten, das nun bis zu 34 Frachterverbindungen von Europa nach Nordamerika beinhaltet“, erklärt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Der Flughafen Brüssel ist als bevorzugtes europäisches Gateway für die Pharmaindustrie bekannt. Der Flughafen verfügt über die größte Fläche an Arzneimittellagern in Europa und investiert weiterhin in die Neugestaltung seines Frachtbereichs. Der Frachtbereich des Flughafens Brüssel ist auf die Abfertigung zeit- und temperaturempfindlicher Waren spezialisiert, und die dort tätigen Unternehmen waren die ersten weltweit, die die CEIV-Pharmazertifizierung erhielten. Dank der innovativen Airside-Pharma-Transporter mit einer durchgängigen Kühlkette vom Lager bis zum Flugzeug, ist der Transport von Pharmazeutika eines der Schlüsselsegmente für die Frachtabteilung des Flughafens, wobei die Digitalisierung für einen transparenten und schnellen Prozess sorgt.

„Wir freuen uns, Lufthansa Cargo in unserer Flughafengemeinschaft willkommen zu heißen und ihre Frachtaktivitäten von und zum Flughafen Brüssel zu unterstützen. Mit unserem gemeinsamen Fokus auf den zuverlässigen und effizienten Transport von Pharmazeutika und unseren gemeinsamen Ambitionen in Bezug auf Nachhaltigkeit - beispielsweise durch deren Vorreiterrolle bei der Nutzung der sogenannten Sharkskin Technologie und der Investition in nachhaltigen Flugzeugtreibstoff - ist Lufthansa Cargo eine wichtige Bereicherung für unser Frachtnetzwerk", sagt Arnaud Feist, CEO vom Flughafen Brüssel.

Somit umfasst das globale B777F-Netzwerk des Carriers zum Start des Sommerflugplans (31. März 2024) 82 wöchentliche Verbindungen in die Welt – davon 34 Verbindungen pro Woche von Europa nach Nord- und vier Verbindungen nach Südamerika, 42 direkte Anbindungen von Europa nach Asien sowie zwei Frachterflüge pro Woche von Europa in den Nahen Osten und nach Afrika. Die A321F-Flotte komplementiert zudem das Kurz- und Mittelstreckennetz mit bis zu 18 Destinationen. Inklusive der Belly-Kapazitäten von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines und SunExpress kann der Frachtexperte seinen Kunden ein weltweites Netzwerk mit bis zu 7.000 Flügen pro Woche bieten.