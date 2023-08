Lufthansa Cargo fliegt neu nach Dhaka

Lufthansa Cargo baut Ihr Streckennetz in Südasien weiter aus und bietet ihren Kunden erstmals Flüge nach Bangladesch an.

Ab dem 20. April 2011 verbindet die Frachtgesellschaft Frankfurt einmal pro Woche mit Dhaka. Die Hauptstadt Bangladeschs wird dann immer mittwochs mit einer MD-11 der Kranichtochter angeflogen. „Bangladesch hat vor allem als Produktionsstandort für die internationale Modeindustrie an Bedeutung gewonnen. Mit unseren neuen Direktflügen von und nach Dhaka ermöglichen wir unseren Kunden noch kürzere Transportwege und eine Anbindung an das weltweite Streckennetz von Lufthansa Cargo“, sagte Carsten Hernig, Regional Director Südasien und Mittlerer Osten der Frachtfluggesellschaft. Der Flug aus Frankfurt startet immer mittwochs um 01:40 Uhr, Dhaka wird nach einem Zwischenstopp in Mumbai um 19:10 Uhr erreicht. Abflug aus Dhaka ist mittwochs um 22:15, die Landung in Frankfurt ist nach einem kurzen Stopp in Neu Delhi, donnerstags um 06:00 Uhr geplant.