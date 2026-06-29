Lufthansa Cargo führt WeChat ein

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo führt Online-Funktionalitäten auf WeChat ein, das Digitalisierungsprojekt bietet Kunden optimierte Services an.

Lufthansa Cargo setzt ihre Strategie fort, innovative digitale Services für ihre Kunden zu entwickeln und einzuführen. Mit einem neuen digitalen Angebot innerhalb der App „WeChat" bietet die Frachtfluggesellschaft ab sofort mobile Funktionalitäten innerhalb einer der größten Plattformen weltweit. Dieses digitale Produkt ermöglicht Nutzern in Asien, insbesondere in China, direkten Zugang zu zentralen Services über WeChat – ohne separaten App-Download. Das neue Angebot bietet Kunden eine lokalisierte Nutzung, die speziell auf die Bedürfnisse des chinesischen Marktes abgestimmt ist. Dazu gehören unter anderem die Verfolgung von Sendungen, Transportoptionen und Informationen zu Stationen, einschließlich erstmalig verfügbarer Karteninformationen für chinesische Stationen. Durch die Integration der Services innerhalb der App profitieren Kunden von schnelleren und reibungsloseren Prozessen. Informationen können zudem einfach mit Kollegen oder Geschäftspartnern geteilt werden. Die Einführung weiterer Funktionalitäten wird bereits geprüft.

„Als Innovationstreiber der Luftfrachtbranche investieren wir gezielt in digitale Lösungen, die unseren Kunden echten Mehrwert bieten", sagt Marcel Kling, Head of Digital Sales bei Lufthansa Cargo. „Mit unserem neuen Angebot auf WeChat schaffen wir eine mobile Nutzererfahrung in einem der wichtigsten digitalen Kanäle unserer Kunden. So bringen wir unsere Services dorthin, wo unsere Kunden bereits sind. Wir machen die Zusammenarbeit mit uns noch einfacher, schneller und intuitiver."

Das digitale Angebot stärkt nicht nur die Präsenz von Lufthansa Cargo in der chinesischen Digital-Landschaft, sondern bietet auch erhebliche Vorteile. Kunden erhalten einfachen Zugang zu Services innerhalb einer etablierten Plattform und profitieren von einer lokalisierten und intuitiven Bedienung sowie effizienteren Serviceprozessen durch mobile Optimierung. Für Lufthansa Cargo bedeutet dies direkten Zugang zu einer großen, mobilen Nutzerbasis und eine Verbesserung der angebotenen Services im relevanten Markt. Das Angebot basiert auf dem bestehenden Lufthansa Cargo API-Portfolio und ist speziell für mobile Endgeräte optimiert. Die Initiative unterstreicht den Anspruch von Lufthansa Cargo, die Digitalisierung der Luftfrachtbranche aktiv voranzutreiben und neue Technologien einzusetzen.

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