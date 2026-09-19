Lufthansa Cargo erweitert modulares Angebot

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo erweitert die individuell buchbaren Add-on Services für Kunden um den neuen Add-on Service „Emergency".

Das Angebot richtet sich an Kunden mit besonders kritischen Sendungen, die sowohl regulär als auch außerplanmäßig auftreten und während des gesamten Transports mit höchster Priorität gehandhabt und befördert werden müssen. Dazu zählen beispielsweise dringend benötigte Ersatzteile und Maschinen, lebensrettende Medikamente sowie medizinische Proben, deren zuverlässige Beförderung und garantierter Uplift sichergestellt werden müssen.

Der Add-on Service Emergency ist über das Lufthansa Group-Netzwerk an mehr als 200 Stationen weltweit verfügbar. Kunden erhalten mit dem Service höchste Beförderungspriorität und können diesen auch kurzfristig bis zur jeweiligen Latest Acceptance Time (LAT) buchen. Dabei steht die maximale Frachtkapazität des gebuchten Fluges zur Verfügung.

Persönliche Betreuung rund um die Uhr

Sendungen mit dem Add-on-Service Emergency werden entlang der gesamten Transportkette eindeutig gekennzeichnet und besonders überwacht. An den Lufthansa Cargo Drehkreuzen Frankfurt, München und Wien erfolgt zusätzlich ein spezielles Monitoring. In Frankfurt werden Sendungen mit dem Add-On Service Emergency rund um die Uhr im time:matters Courier Terminal in der Cargo City Nord abgefertigt. Die direkte Vorfeldanbindung und das dedizierte Handling ermöglichen dort besonders kurze Wege und unterstützen eine schnelle und priorisierte Abfertigung.

Ein exklusiver Kundenservice ist rund um die Uhr in deutscher und englischer Sprache erreichbar. Er dient als zentraler Ansprechpartner während des Transports und überwacht die Sendung proaktiv. So können drohende Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Ergänzend steht das eTracking von Lufthansa Cargo 24/7 über Web und App zur Verfügung.

Kurzfristig buchbar – jetzt auch online

Der Add-on Service Emergency kann bei verfügbarer Kapazität direkt über das eBooking von Lufthansa Cargo gebucht werden. Ist online keine entsprechende Kapazität verfügbar, unterstützen der 24/7 Customer Service sowie der lokale Verkaufsansprechpartner dabei, individuelle Transportlösungen zu finden und Buchungen zu realisieren. Der Add-on Service Emergency ist in Kombination mit den Produkten General Cargo, Dangerous Goods, Passive Temp Support und Vulnerables sowie in Verbindung mit den Geschwindigkeiten td.Flash und td.Zoom buchbar.

Bestandteil des Add-on Service Emergency ist zudem die sogenannte Money-back Guarantee (Geld-zurück-Garantie): Ist die Sendung sechs Stunden nach der angegebenen „Time of Availability" nicht zur Abholung verfügbar, greift die Garantie gemäß den geltenden Bedingungen.

Sechs Add-on-Services – einfach buchbar

Mit dem neuen Add-on Service Emergency baut Lufthansa Cargo ihr modulares Produktportfolio weiter aus. Über die Add-on Services können Kunden zusätzliche Leistungen passend zu Produkt, Speed und Route ergänzen. Neben Emergency umfasst das Portfolio „Sustainable Choice" für eine nachhaltigere Beförderung, „Personal Supervision" für die persönliche Begleitung von wertvollen Kunstsendungen, „smartULD" für Echtzeitinformationen bei temperatursensiblen Sendungen, „toDoor" für die direkte Zustellung bis zum Zolllager des Empfängers sowie „Insurance" für einen zusätzlichen Versicherungsschutz. Die Integration der Add-on Services in den digitalen Buchungsprozess macht Zusatzleistungen einfacher zugänglich und schafft gleichzeitig mehr Transparenz bei Verfügbarkeit und Preis.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: https://www.lufthansa-cargo.com/de/portfolio