Lufthansa Cargo erfüllt hohen Umweltstandard

Lufthansa Cargo MD-11 (Foto: Lufthansa Cargo)

Die nachhaltige Umweltstrategie von Lufthansa Cargo ist erfolgreich, das Unternehmen erhielt kürzlich die weltweite Auszeichnung mit dem anerkannten ISO14001-Zertifikat.

Die Zertifizierung begann 2008 am Standort Frankfurt und wurde dann schrittweise erweitert. Bereits seit 2010 ist Lufthansa Cargo an allen deutschen Stationen ISO-zertifiziert, nun folgte die weltweite Auszeichnung nach diesem Standard.

„Als Fluggesellschaft haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Dieser Verantwortung stellen wir uns durch unsere ehrgeizigen Umweltziele. So wollen wir bis 2020 unseren spezifischen CO2-Ausstoß um 25 Prozent senken. Die weltweite Zertifizierung unseres Umweltmanagementsystems ist dabei ein weiterer Meilenstein. Wir sind auf einem guten Weg und werden nicht nachlassen“, so Dr. Karl-Rudolf Rupprecht, Vorstand Operations.

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