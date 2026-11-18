Lufthansa Cargo chartert Kapazitäten bei Poste Air Cargo

Boeing 737-800BCF Poste Air Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo erweitert ihr Angebot ab Rom-Fiumicino und bietet ihren Kunden seit dieser Woche von Rom zusätzliche Frachtkapazitäten nach Tel-Aviv.

Jeweils montags und donnerstags können Luftfracht-Sendungen auf direkten Verbindungen transportiert werden. Dafür chartert Lufthansa Cargo Kapazitäten von Poste Air Cargo, der Frachtfluggesellschaft der italienischen Post. Zum Einsatz kommen Boeing 737-800BCF-Frachter mit einer Ladekapazität von rund 22 Tonnen. Mit den zusätzlichen Frequenzen reagiert Lufthansa Cargo auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Luftfrachtkapazitäten von und nach Tel-Aviv. Kunden in Italien erhalten damit weitere Transportoptionen und können ihre Sendungen flexibler planen.

Die Zusammenarbeit stärkt zugleich Rom-Fiumicino als italienisches Drehkreuz von Lufthansa Cargo. Die zusätzlichen Frachterkapazitäten ergänzen das Angebot von ITA Airways, deren Frachtkapazitäten Lufthansa Cargo seit Juni 2025 schrittweise vermarktet. Für Kunden entsteht so ein breiteres Transportangebot ab Rom: Die Kombination aus Frachtkapazitäten auf Passagierflügen und zusätzlichen reinen Frachtverbindungen eröffnet mehr Möglichkeiten, Sendungen bedarfsgerecht zu disponieren. Lufthansa Cargo baut damit ihr Angebot in Südeuropa gezielt dort aus, wo Kunden zusätzliche Transportoptionen benötigen. Das erweiterte Angebot ist mindestens für die verbleibenden Winterflugplan-Periode geplant.

Zu unserem Leitmotiv ‚Enabling Global Business' gehört es, unseren Kunden ein weltweites Netzwerk zu bieten, das ihnen die passenden Transportmöglichkeiten für ihr Geschäft bietet. Mit den zusätzlichen Frachtverbindungen von Poste Air Cargo ab Rom schaffen wir mehr Kapazität auf einer stark nachgefragten Strecke und mehr Flexibilität für die Sendungsplanung. Gleichzeitig entwickeln wir Rom als Drehkreuz in Südeuropa weiter: Wir ergänzen die Frachtkapazitäten von ITA Airways gezielt durch Frachterverbindungen und richten unser Angebot damit noch konsequenter am Bedarf unserer Kunden aus,

sagt Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Poste Air Cargo ist die auf den Transport von Fracht und Post spezialisierte Fluggesellschaft der Poste Italiane Group. Das Geschäftsmodell verbindet ein nächtliches inneritalienisches Frachtnetz zur Unterstützung der Brief- und Paketlogistik des Konzerns mit internationalen Linienfrachtverkehren, Charterflügen und ACMI-Leistungen, bei denen Flugzeug, Besatzung, Wartung und Versicherung für andere Kunden bereitgestellt werden. Darüber hinaus kann das Luftfrachtangebot durch Straßentransporte und weitere Logistikdienstleistungen erweitert werden, die von anderen Unternehmen der Poste Italiane-Gruppe angebotenen werden.

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