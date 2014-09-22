Lufthansa Cargo bringt iPads ins Cockpit

Lufthansa Cargo springt in ihren Cockpits in die nächste Technologie-Generation. Der Frachtkranich hat das 500 Gramm leichte iPad zum elektronischen Pilotenkoffer (Electronic Flight Bag, EFB) weiterentwickelt.

Der EFB enthält Navigationskarten, Handbücher und andere wichtige Dokumente, diese sind in Zukunft mit einem Fingerwisch erreichbar. „Das iPad ist für uns die ideale Basis für moderne Kommunikation mit den Piloten und das digitale Arbeiten im Cockpit“, sagt Wolfgang Raebiger, Flugbetriebsleiter bei Lufthansa Cargo. Auch die Umwelt kann sich freuen: Durch den Ausbau von Dockingstations und dicker Verkabelung kann Gewicht eingespart werden, sodass pro Flug weniger Kerosin verbraucht wird. Natürlich gilt bei der Neueinführung „safety first“. „Wir können heute schon sicherstellen, dass mit dem iPad alle Funktionalitäten des aktuellen Laptop-EFBs erfüllt werden und bereiten so den Weg für die Integration zukünftiger Entwicklungen“, sagt Raebiger. Ende des Jahres soll die neueste iPad-Generation ausgerollt werden. Die Flugzeuge des Frachtkranichs werden – je nach Liefer- und Liegezeiten – ab dem Jahreswechsel umgerüstet. Lufthansa Cargo