Lufthansa Cargo bei den CeBIT-Recruitingtagen

Boeing 777F Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo wird bei den CeBIT-Recruitingtagen vom 12. bis zum 15. Juni 2018 vertreten sein.

Als Europas führende Frachtairline treibt Lufthansa Cargo die Digitalisierung der Branche seit vielen Jahren intensiv voran. So wird am Messestand beispielsweise gezeigt, wie Flugwege, Creweinsatz und Beladung mit Hilfe digitaler Tools geplant und im komplexen Alltag fortlaufend optimiert werden. Präsentiert werden auch die neuesten Kunden- und Vertriebs-Apps.

„Mit seinen anspruchsvollen Anforderungen ist Lufthansa Cargo ein hochattraktiver Arbeitgeber mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten für hochqualifizierte Digitalprofis, bei dem die Zukunft mit SCRUM, DevOps und DesignThinking gestaltet wird. Die gesuchten Profile sind vielfältig und bieten zugleich das faszinierende Arbeitsumfeld der Luftfahrt- und Logistikbranche“, so Jochen Göttelmann, Vice President Information Management (CIO), Lufthansa Cargo AG.

Die Kolleginnen und Kollegen von Lufthansa Cargo freuen sich über einen spannenden fachlichen Austausch und stehen allen Interessierten täglich von 10-19 Uhr, Freitag von 10-17 Uhr, gern zum Dialog zur Verfügung.

Offene Stellen sind online unter www.be-lufthansa.de ausgeschrieben.