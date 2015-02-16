Lufthansa Cargo begrüßt fünfte Boeing 777F in Frankfurt

Boeing 777F Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Die Modernisierung der Flotte von Lufthansa Cargo nimmt weiter Form an: Am Donnerstag (12. Februar 2015) landete die fünfte Boeing 777F der Frachtairline mit der Kennung „D-ALFE“ um 9:51 Uhr lokaler Zeit erstmals in Frankfurt.

Die Crew um Chefpilot Claus Richter brachte die „Triple Seven“ auf dem rund neunstündigen Überführungsflug aus Everett bei Seattle sicher an ihren neuen Heimatflughafen.

Im Zuge des Zukunftsprogramms „Lufthansa Cargo 2020“ hat der Frachtkranich insgesamt fünf neue Triple Seven bestellt, im November 2013 hatte die erste ihren Dienst angetreten. Darüber hinaus hat Lufthansa Cargo Optionen für fünf weitere Boeing 777F mit gestaffelten Auslieferungszeitpunkten bis September 2020 erworben. „Die Boeing Triple Seven ist aus unserer Sicht das beste Flugzeug für unsere Flottenstruktur. Mit ihrer Performance hat sie bereits im vergangenen Jahr unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender von Lufthansa Cargo.

Die Boeing 777F punktet bei der Ökoeffizienz dank hochmoderner Triebwerke mit geringeren Lärm- und Treibstoffemissionen und ist dabei wirtschaftlicher als alle anderen Frachter ihrer Klasse. Im Linienbetrieb werden die Frachter derzeit vor allem im Verkehr zwischen Europa und Nordamerika eingesetzt, auch ein täglicher Flug nach Shanghai steht auf dem Flugplan. Mit dem Neuzugang wird ab März Hongkong mit der B777F angeflogen werden.

Der fünften im Bunde wird zudem die ganz besondere Ehre zu Teil, als Botschafterin Deutschlands Städte, Länder und Kontinente zu verbinden: „Hallo Germany" steht auf dem Rumpf des fabrikneuen Fliegers. Über den Wettbewerb „Name the plane“ hatte Lufthansa Cargo im Jahr 2013 zur kreativen Namensgebung für die gesamte Flotte aufgerufen. Die Wahl fiel schließlich auf den Vorschlag, die wichtigsten Zielländer der Frachtairline in der Landessprache zu begrüßen. „Good Day, USA“, „Jambo Kenya“, „Ni Hao, China“ und „Olá Brazil" – so senden die anderen Triple Seven Frachter von Lufthansa Cargo täglich ihre Grüße in alle Welt.

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