Lufthansa Cargo an der transport logistic China

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo präsentiert sich an der diesjährigen transport logistic China 2026 mit einem vielfältiges Begleitprogramm sowie Industrie-Workshops für Medienvertreter und Kunden.

Lufthansa Cargo präsentiert auf der transport logistic China 2026, Asiens führender Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, ihre neuesten Lösungen und Branchenkompetenzen. Die Messe findet vom 24. bis 26. Juni 2026 in Shanghai statt.

Das Unternehmen stellt am Stand 311 in Halle W5 aus, gemeinsam mit GlobeCross, dem International Cargo Center Shenzhen (ICCS) sowie SWISS WorldCargo. Am Messestand bietet Lufthansa Cargo Einblicke in ihr globales Netzwerk, ihre digitalen Services und maßgeschneiderte Branchenlösungen und schafft gleichzeitig einen einladenden Raum für Dialog, Austausch und neue Kontakte.

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