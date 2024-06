Lufthansa Cargo an der transport logistic China

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Vom 25. bis 27. Juni 2024 findet die Logistikmesse „transport logistic China“ erstmals nach sechsjähriger Pause wieder in Shanghai statt, Lufthansa Cargo wird auch dabei sein.

Lufthansa Cargo präsentiert sich dort gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen CB Customs Broker, heyworld und time:matters auf der Internationalen Fachmesse für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Ebenfalls mit am Stand vertreten ist Swiss WorldCargo. Lufthansa Cargo ist in diesem Jahr am Stand W5.311 zu finden. Luftfrachtexperten des Unternehmens stehen dort interessierten Messebesuchern für Fragen und Gespräche zu aktuellen Themen und Trends der Luftfrachtbranche zur Verfügung.

Das Shanghai New International Expo Centre wird vom 25. bis 27. Juni zum Treffpunkt der weltweiten Logistik- und Luftfrachtbranche. Mit über 650 Ausstellern und 25.000 Besuchern gilt die transport logistic China in Shanghai als etablierter Treffpunkt für alle Akteure aus den Bereichen Logistik, Mobilität, IT und Lieferkettenmanagement in Asien. Sie gilt als wichtiger Marktplatz für Trends und Möglichkeiten der Geschäftsentwicklung in China. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt spielt China eine Schlüsselrolle im globalen Handel und bietet derzeit ein großes Potenzial für die gesamte internationale Transport- und Logistikbranche.