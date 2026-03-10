Lufthansa Cargo als starker Partner der globalen Automobilindustrie

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Automotive ist eine strategische Fokusindustrie von Lufthansa Cargo mit maßgeschneiderten Lösungen für Hersteller, Zulieferer und Logistikkunden weltweit.

Die moderne Automobilindustrie prägen globale Produktionsnetzwerke, modulare Plattformarchitekturen und immer kürzere Entwicklungszyklen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Geschwindigkeit, Flexibilität und Resilienz der Lieferketten. Luftfracht spielt in diesem Umfeld eine zentrale Rolle: Sie sichert Produktionslinien, beschleunigt Markteinführungen und ermöglicht den zuverlässigen Transport sensibler oder besonders wertvoller Güter.

Bei Lufthansa Cargo ist Automotive seit 2024 eine strategische Fokusindustrie, in der branchenspezifische Lösungen gezielt weiterentwickelt werden. Die Luftfrachtairline bietet passgenaue Transportlösungen für Hersteller, Zulieferer und Logistikkunden – von zeitkritischen Produktionslieferungen bis zu kompletten Fahrzeugen und High-Value-Sendungen. „Unsere Automotive-Kunden erwarten maximale Geschwindigkeit und Verlässlichkeit. Mit unserem globalen Netzwerk und spezialisierten Teams sichern wir Lieferketten auch unter hohem Zeitdruck", sagt Frank Bauer, Chief Operations Officer von Lufthansa Cargo.

Produktionssicherung in weniger als 24 Stunden

Wie diese Kompetenz konkret wirkt, zeigt ein kurzfristiger Chartereinsatz in Europa: Nachdem fehlende Komponenten eine Produktion in Belgrad gefährdeten, startete weniger als 24 Stunden nach Eingang der Anfrage Ende Januar ein A321-Frachter von Frankfurt nach Wien, wo 13 Main-Deck- und 10 Lower-Deck-Positionen geladen und direkt weitertransportiert wurden. Zwei weitere Charter folgten in den darauffolgenden Tagen. Der Einsatz zeigt die Fähigkeit von Lufthansa Cargo, Produktionsrisiken schnell zu stabilisieren und Kapazitäten kurzfristig bereitzustellen, inklusive erfolgreicher Vermarktung der Rückflüge.

Skalierbare Lösungen für komplexe Bedarfe

Auch bei umfangreichen Serienanforderungen zeigt sich die operative Stärke des Netzwerks: Im Februar führte Lufthansa Cargo kurzfristig ab Casablanca elf A321F-Charter innerhalb von elf Tagen für Mercedes-Benz durch. Trotz außergewöhnlich hoher Auslastung vor Ort sorgten die Teams gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf und organisierten zusätzliche Fracht und Ladeeinheiten, um die hohen Sendungsvolumina aufzubauen. Unterstützt wurde der Einsatz durch schnelle operative Anpassungen und ein eng abgestimmtes Zusammenspiel mehrerer Teams, die die Umsetzung der Flüge mit hoher Flexibilität ermöglichten. Das Projekt unterstreicht die Skalierbarkeit und Reaktionsfähigkeit von Lufthansa Cargo bei zeitkritischen Produktionsbedarfen und ist weiterer Beweis der engen Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz.

Präzision für High-Value-Transporte

Automotive-Logistik umfasst auch besonders wertvolle Einzelstücke. Ein exklusives, speziell angefertigtes Fahrzeug auf Basis eines Lamborghini Aventador wurde Anfang Februar 2026 von Kairo nach Europa transportiert. Nach kurzfristigen Anpassungen bei Zoll- und Dokumentationsanforderungen stellten die Teams eine sichere und termingerechte Lieferung sicher. Der Einsatz zeigt die Kompetenz im Umgang mit besonders wertvollen Sendungen und komplexen internationalen Abstimmungen.

Für die strategische Weiterentwicklung des Automotive-Segments bei Lufthansa Cargo ist Rachid Massaoudi verantwortlich. Der Senior Manager Industry Development - Automotive analysiert globale Marktanforderungen, entwickelt branchenspezifische Lösungen weiter und stärkt die Schnittstelle zwischen Kunden, Produktentwicklung und operativer Umsetzung. „Individuelle Anforderungen unserer Kunden überführen wir in enger Abstimmung mit den operativen Einheiten in realisierbare, maßgeschneiderte Transportlösungen", sagt Massaoudi, der als zentraler Ansprechpartner im Automotive-Bereich fungiert.

Mit dieser Bandbreite positioniert sich Lufthansa Cargo als starker Partner für Hersteller, Zulieferer und Logistikkunden der globalen Automobilindustrie und verfolgt dabei konsequent die Mission „Enabling Global Business".