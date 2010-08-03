Lufthansa Cargo MD-11 Unfall erste Resultate

Erste Ermittlungsresultate aus Saudi Arabien zeigen, dass der MD-11 Unfall in Riad von letzter Woche auf eine harte Landung zurückzuführen ist.

Der MD-11 Vollfrachter ist nach Aussagen der saudi-arabischen Unfallermittler bei der Landung sehr hart auf der Piste aufgeprallt, wodurch das Fahrwerk stark beschädigt wurde. Nach dem Aufsetzen ist die Maschine ins Rutschen geraten und von der Landebahn abgekommen, die Maschine hat Feuer gefangen und ist in zwei Teile gebrochen. Endgültige Klarheit wird erst die Auswertung der beiden Flugdatenschreiber bringen. Experten von Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik sind für Untersuchungen Vorort in Saudi-Arabien und die US-amerikanische Verkehrsbehörde NTSB hat ebenfalls ein Ermittlerteam nach Riad geschickt, das die saudi-arabischen Behörden bei der Untersuchung unterstützen soll.