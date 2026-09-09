Lufthansa Cargo übernimmt LUG aircargo handling

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Im 100. Jubiläumsjahr seit Gründung der ersten Lufthansa stellt die Frachttochter Lufthansa Cargo die Weichen, um auch in den nächsten Jahrzehnten nachhaltig zu wachsen und das Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen.

Aus diesem Grund hat Lufthansa Cargo am vergangenen Montag, den 7. September 2026, eine Vereinbarung zum 100-prozentigen Erwerb der LUG aircargo handling GmbH unterzeichnet. Die Transaktion ist eine wichtige Säule der Wachstumsstrategie von Lufthansa Cargo und soll die infrastrukturellen Voraussetzungen für zukünftiges profitables Wachstum sowie die weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Mit der geplanten Übernahme wird Lufthansa Cargo sofort verfügbare, zusätzliche Handling-Kapazitäten innerhalb Deutschlands erhalten. Diese wird die bestehende Handling-Infrastruktur des Unternehmens ergänzen, die im Rahmen von LCCevo derzeit in Frankfurt mit einer Investitionssumme von rund 600 Mio. Euro grundlegend modernisiert wird. Die Transaktion wird es dem Unternehmen ermöglichen, auch in Zukunft zu wachsen und seinen Kunden weiterhin hochwertige und zuverlässige Dienstleistungen anzubieten. Für die Kunden beider Unternehmen ergeben sich durch die Transaktion keine Änderungen, da die LUG aircargo handling GmbH auch nach Übernahme durch Lufthansa Cargo am Markt eigenständig bleiben wird; bestehende Strukturen und Kundenbeziehungen bleiben erhalten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen.

In einem zunehmend volatilen Marktumfeld wollen wir für unsere Kunden flexibler, effizienter und resilienter werden. Daher investieren wir gezielt in unsere Infrastruktur in unserem Heimatmarkt Deutschland. Somit stellen wir die Weichen auf ein noch besseres Angebot für unsere Kunden und profitables Wachstum – das ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen. Wir stehen auch weiterhin für ‚Enabling Global Business‘ für die Exportnation Deutschland und in unserem gesamten weltweiten Netzwerk,

sagt Frank Bauer, Vorstand Operations von Lufthansa Cargo.

Die LUG aircargo handling GmbH, die derzeit zur Dettmer Group gehört, ist ein etablierter Luftfrachtabfertiger mit langjähriger Erfahrung im Handling unterschiedlichster Frachtsegmente mit rund 400 Mitarbeitenden. Das Unternehmen verfügt in Deutschland über rund 50.000 m² überdachte Lagerfläche sowie zusätzliche 18.000 m² Büro- und Infrastrukturflächen. Die LUG aircargo handling GmbH bringt über 60 Jahre Erfahrung in der Luftfrachtabfertigung mit und zählt große internationale Airlines zu seinen Kunden. Die Verkäuferseite, die Dettmer Group, begrüßt die geplante Transaktion und sieht das Unternehmen unter dem Dach von Lufthansa Cargo in einer guten Position für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

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