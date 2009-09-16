Lufthansa Cargo übernimmt Cargo Management für Croatia Airlines

Lufthansa Cargo und die kroatische Fluggesellschaft Croatia Airlines intensivieren ihre seit 2007 bestehende Zusammenarbeit.

Die Kranichlinie ist seit heute für das Cargo Management inklusive Verkauf, Handling und Abrechnung der Croatia Airlines-Flüge von Deutschland und Europa nach Kroatien verantwortlich. Die Kapazitäten auf Flügen aus Kroatien vermarktet Croatia Airlines weiterhin selbst. Die Fluggesellschaft verbindet die kroatische Hauptstadt Zagreb mit mehreren deutschen und europäischen Stationen wie Frankfurt, München, Amsterdam, Kopenhagen, Barcelona, Brüssel, Paris und London. „Wir freuen uns über den Ausbau der Zusammenarbeit mit Croatia Airlines. Damit können wir nicht nur weitere Synergien innerhalb des Netzwerks der Lufthansa Cargo nutzen, sondern unseren Kunden auch zusätzliche Kapazitäten nach Zagreb, Split und Dubrovnik und von dort nach Pristina, Skopje and Sarajevo anbieten“, so J. Florian Pfaff, Area Manager Europa-Afrika der Lufthansa Cargo. Boris Kolka, Sales Director der Croatia Airlines, fügt hinzu: „Ich freue mich über die Kooperation mit Lufthansa Cargo, die Kroatien unseren Kunden weltweit als Frachtdestination zugänglich macht“.